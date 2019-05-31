Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби і відправив його в запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України. І одразу відправив його у запас, звільнивши загалом із військової служби.

"Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади голови Державної прикордонної служби України", – мовиться в указі Зеленського №345/2019 від 31 травня.

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Іншим указом – №346/2019 – президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії України Петра Цигикала "з військової служби у запас із правом носіння військової форми".

Хто такий Петро Цигикал? Генерал армії, 52 роки, вихованець Пермського військового авіаційно-технічного училища (Росія) та Національної академії СБУ. З 1996 року працював на різних посадах у Держприкордонслужбі, починаючи від оперативника і до керівника з 25 липня 2017 року.

А от кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади в державі – читайте у матеріалі 24 каналу.