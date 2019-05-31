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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби і відправив його в запас

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      Петро Цигикало більше не очолює прикордонників
      Петро Цигикало більше не очолює прикордонників / ДПСУ

      Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України. І одразу відправив його у запас, звільнивши загалом із військової служби.

      "Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади голови Державної прикордонної служби України", – мовиться в указі Зеленського №345/2019 від 31 травня.

      Читайте також: Зеленський затвердив новий склад РНБО

      Іншим указом – №346/2019 – президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії України Петра Цигикала "з військової служби у запас із правом носіння військової форми".

      Хто такий Петро Цигикал? Генерал армії, 52 роки, вихованець Пермського військового авіаційно-технічного училища (Росія) та Національної академії СБУ. З 1996 року працював на різних посадах у Держприкордонслужбі, починаючи від оперативника і до керівника з 25 липня 2017 року.

      А от кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади в державі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Президент України Новини політики Володимир Зеленський Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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