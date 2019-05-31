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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський затвердив новий склад РНБО

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      Зеленський затвердив новий склад РНБО
      Зеленський затвердив новий склад РНБО / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. Він вивів зі складу екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу Віктора Муженка, екс-главу АП Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

      Відповідний указ №340/2019 оприлюднено на сайті президента.

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      Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський.

      До складу РНБО увійшли:

      – Іван Баканов – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,

      – Андрій Богдан – глава Адміністрації президента ,

      – Олександр Данилюк – секретар РНБО,

      – Оксана Маркарова – міністр фінансів,

      – Вадим Пристайко – заступник глави АП,

      – Руслан Рябошапка – заступник глави АП,

      – Руслан Хомчак – начальник генштабу – головнокомандувач ЗСУ.

      Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.

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      Теги: Новини політики Руслан Хомчак Руслан Рябошапка РНБО Володимир Зеленський Іван Баканов Андрій Богдан Олександр Данилюк Оксана Маркарова Новини України
      Джерело: 24 канал
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