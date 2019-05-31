Зеленський затвердив новий склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. Він вивів зі складу екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу Віктора Муженка, екс-главу АП Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.
Відповідний указ №340/2019 оприлюднено на сайті президента.
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Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський.
До складу РНБО увійшли:
– Іван Баканов – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
– Андрій Богдан – глава Адміністрації президента ,
– Олександр Данилюк – секретар РНБО,
– Оксана Маркарова – міністр фінансів,
– Вадим Пристайко – заступник глави АП,
– Руслан Рябошапка – заступник глави АП,
– Руслан Хомчак – начальник генштабу – головнокомандувач ЗСУ.
Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.