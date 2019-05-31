Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Он вывел из состава экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

Соответствующий указ №340/2019 обнародован на сайте президента.

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Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский.

В состав СНБО вошли:

– Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

– Андрей Богдан – глава Администрации президента,

– Александр Данилюк – секретарь СНБО,

– Оксана Маркарова – министр финансов,

– Вадим Пристайко – заместитель главы АП,

– Руслан Рябошапко – заместитель главы АП,

– Руслан Хомчак – начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

Что известно об СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины – координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Согласно статье 107 Конституции Украины СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента Украины. Компетенция и функции СНБО определяются законом.



Функциями этого органа являются:



– Внесение предложений президенту Украины относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны.



– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время.



– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.