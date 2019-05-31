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      Зеленский утвердил новый состав СНБО

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      Зеленский утвердил новый состав СНБО
      Зеленский утвердил новый состав СНБО / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Он вывел из состава экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

      Соответствующий указ №340/2019 обнародован на сайте президента.

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      Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский.

      В состав СНБО вошли:

      – Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

      – Андрей Богдан – глава Администрации президента,

      – Александр Данилюк – секретарь СНБО,

      – Оксана Маркарова – министр финансов,

      – Вадим Пристайко – заместитель главы АП,

      – Руслан Рябошапко – заместитель главы АП,

      – Руслан Хомчак – начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ.

      Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

      Что известно об СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины – координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Согласно статье 107 Конституции Украины СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента Украины. Компетенция и функции СНБО определяются законом.

      Функциями этого органа являются:

      – Внесение предложений президенту Украины относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны.

      – Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время.

      – Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Руслан Хомчак Руслан Рябошапка Оксана Маркарова Александр Данилюк Андрей Богдан Иван Баканов СНБО
      Источник: 24 канал
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