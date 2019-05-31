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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Зеленский уволил главу Госпогранслужбы и отправил его в запас

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      Петр Цигикал больше не возглавляет пограничников
      Петр Цигикал больше не возглавляет пограничников / ГНСУ

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. И сразу отправил его в запас, уволив в целом с военной службы.

      "Отстранить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе Зеленского №345/2019 от 31 мая.

      Читайте также: Зеленский утвердил новый состав СНБО

      Другим указом – №346/2019 – президент Владимир Зеленский освободил генерала армии Украины Петра Цигикала "с военной службы в запас с правом ношения военной формы".

      Кто такой Петр Цигикал? Генерал армии, 52 года, воспитанник Пермского военного авиационно-технического училища (Россия) и Национальной академии СБУ. С 1996 года работал на различных должностях в Госпогранслужбе, начиная от оперативника до руководителя с 25 июля 2017 года.

      А вот кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в государстве – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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