Зеленский уволил главу Госпогранслужбы и отправил его в запас

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. И сразу отправил его в запас, уволив в целом с военной службы.

"Отстранить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе Зеленского №345/2019 от 31 мая.

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Другим указом – №346/2019 – президент Владимир Зеленский освободил генерала армии Украины Петра Цигикала "с военной службы в запас с правом ношения военной формы".

Кто такой Петр Цигикал? Генерал армии, 52 года, воспитанник Пермского военного авиационно-технического училища (Россия) и Национальной академии СБУ. С 1996 года работал на различных должностях в Госпогранслужбе, начиная от оперативника до руководителя с 25 июля 2017 года.

А вот кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в государстве – читайте в материале 24 канала.