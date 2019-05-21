Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. У першу чергу мовиться про Генеральний штаб Збройних сил України та Адміністрацію Президента.
Список імен та посад: призначення Зеленського
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Зміна командувача Генерального штабу ЗСУ
Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Відповідні укази №301/2019 та №302/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.
Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу – читайте у матеріалі 24 каналу.
Новий голова Адміністрації Президента
Глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. Відповідний указ №304/2019 Зеленський оприлюднив одразу після указу №303/2019 про розпуск Верховної Ради України.
Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.
Хто посів інші ключові посади в АП Зеленського
Володимир Зеленський призначив заступників глави Адміністрації Президента (відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента України). Ними стали:
Кирило Тимошенко (указ №310/2019),
Олена Зеркаль (указ №309/2019 – станом на 23 годину 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента),
Руслан Рябошапка (указ №308/2019),
Юрій Костюк (указ №307/2019),
Сергій Трофімов (указ №306/2019).
Тимошенко, Зеркаль, Рябошапка, Костюк, Трофімов. Хто всі ці люди – читайте у матеріалі 24 каналу.
Помічники та радники президента України
Володимир Зеленський призначив співзасновника "Студії "Квартал 95" Сергія Шефіра першим помічником президента України. Указ №305/2019 опублікували на сайті президента.
Що відомо про Сергія Шефіра – у матеріалі 24 каналу.
Ще одним помічником президента став Андрій Єрмак (указ №311/2019). Також Володимир Зеленський призначив 21 травня своїм позаштатним радником Михайла Федорова (Указ №301/2019).
Представник президента у Верховній Раді
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді України. Указ №312/2019 опублікований на офіційному сайті президента.
Руслан Стефанчук – представник Володимира Зеленського у Верховній Раді: що про нього відомо
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