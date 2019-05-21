Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. У першу чергу мовиться про Генеральний штаб Збройних сил України та Адміністрацію Президента.

Список імен та посад: призначення Зеленського

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Зміна командувача Генерального штабу ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Відповідні укази №301/2019 та №302/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Новий голова Адміністрації Президента

Глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. Відповідний указ №304/2019 Зеленський оприлюднив одразу після указу №303/2019 про розпуск Верховної Ради України.

Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

Хто посів інші ключові посади в АП Зеленського

Володимир Зеленський призначив заступників глави Адміністрації Президента (відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента України). Ними стали:

Кирило Тимошенко (указ №310/2019),

Олена Зеркаль (указ №309/2019 – станом на 23 годину 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента),

Руслан Рябошапка (указ №308/2019),

Юрій Костюк (указ №307/2019),

Сергій Трофімов (указ №306/2019).

Тимошенко, Зеркаль, Рябошапка, Костюк, Трофімов. Хто всі ці люди – читайте у матеріалі 24 каналу.

Помічники та радники президента України

Володимир Зеленський призначив співзасновника "Студії "Квартал 95" Сергія Шефіра першим помічником президента України. Указ №305/2019 опублікували на сайті президента.

Що відомо про Сергія Шефіра – у матеріалі 24 каналу.

Ще одним помічником президента став Андрій Єрмак (указ №311/2019). Також Володимир Зеленський призначив 21 травня своїм позаштатним радником Михайла Федорова (Указ №301/2019).

Представник президента у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді України. Указ №312/2019 опублікований на офіційному сайті президента.

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