Чому Зеркаль відмовилася від посади в АП: чиновниця дала обіцяне "чітке пояснення"

Олена Зеркаль написала пояснення щодо ситуації з указом президента Володимира Зеленського про її призначення заступником голови АП та подальшим скасуванням цього указу. Мовляв, кар'єрні рішення не мають йти в розріз із власними принципами та цінностями.

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