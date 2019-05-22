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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Почему Зеркаль отказалась от должности в АП: чиновница дала обещанное "четкое объяснение"

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      Зеркаль прокомментировала коллизию с указом Зеленского
      Зеркаль прокомментировала коллизию с указом Зеленского / facebook.com/lana.zerkal

      Елена Зеркаль написала объяснение относительно ситуации с указом президента Владимира Зеленского о его назначении заместителем главы АП и последующей отменой этого указа. Мол, карьерные решения не должны идти в разрез с собственными принципами и ценностями.

      "Для того чтобы снять все предостережения и обеспокоенность после всех кадровых указов с моим именем" Елена Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook обширный пост с объяснением ситуации.

      Читайте также: Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана: кто все эти люди

      Прежде всего Зеркаль подчеркнула, что сейчас работает заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. И свою работу очень любит: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".

      Биография Елены Зеркаль: что известно о дипломатке, которая отказалась от должности в АП – в материале 24 канала.

      При этом, несмотря инаугурацию нового президента – Владимира Зеленского – Елена Зеркаль отметила, что продолжает реализовывать задачи и планы украинского МИД: "У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день".

      Должности важны в контексте достижения целей. Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами,
      – отметила Зеркаль.

      Иными словами, работа в Администрации Президента – это не то карьерное решение, которое бы способствовало реализации международных задач Украины, которыми хотелось бы заниматься госпоже Зеркаль.

      Список кадровик назначений Владимира Зеленского можно увидеть в материале 24 канала.

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      Теги: Владимир Зеленский Назначения Зеленского Новости Украины Новости политики Администрация Президента МИД Украины
      Источник: 24 канал
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