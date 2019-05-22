Почему Зеркаль отказалась от должности в АП: чиновница дала обещанное "четкое объяснение"

Елена Зеркаль написала объяснение относительно ситуации с указом президента Владимира Зеленского о его назначении заместителем главы АП и последующей отменой этого указа. Мол, карьерные решения не должны идти в разрез с собственными принципами и ценностями.

"Для того чтобы снять все предостережения и обеспокоенность после всех кадровых указов с моим именем" Елена Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook обширный пост с объяснением ситуации.

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Прежде всего Зеркаль подчеркнула, что сейчас работает заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. И свою работу очень любит: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".

Биография Елены Зеркаль: что известно о дипломатке, которая отказалась от должности в АП – в материале 24 канала.

При этом, несмотря инаугурацию нового президента – Владимира Зеленского – Елена Зеркаль отметила, что продолжает реализовывать задачи и планы украинского МИД: "У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день".

Должности важны в контексте достижения целей. Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами,

– отметила Зеркаль.

Иными словами, работа в Администрации Президента – это не то карьерное решение, которое бы способствовало реализации международных задач Украины, которыми хотелось бы заниматься госпоже Зеркаль.

Список кадровик назначений Владимира Зеленского можно увидеть в материале 24 канала.