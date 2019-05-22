Кто такая Елена Зеркаль: биография дипломатки, которая отказалась от должности в АП

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 мая издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента. Около 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента. Объяснить ситуацию Зеркаль пообещала лично вечером 22 мая. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией дипломатки.

Биография Елены Зеркаль

Елена Зеркаль родилась 24 июня 1973 года в Киеве.

Образование

В 1998 году Зеркаль окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". Через 10 лет, в 2008-м, она получила еще одно высшее образование в Институте международных отношений при КНУ имени Шевченко по специальности "международные экономические отношения".

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В 2003 году прошла учебный курс "Новые аспекты политики безопасности в Женевском центре политики безопасности.

Одновременно, с 2002 по 2005 годы Елена Зеркаль училась в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко по программе "Правовые студии в Украине: Киев и отдельные регионы".

Карьера

С 1991 по 1992 годы Зеркаль работала лаборанткой в КНУ имени Шевченко.

С 1992 по 1994 – работала секретарем гендиректора в компании "Инсофттех".

Далее – с 1994 по 2000 Зеркаль – юрисконсульт закрытого акционерного общества "Укрпобуттехника".

С 2001 года она работает заместителем директора, а впоследствии – директором Департамента международного права в Министерстве юстиции Украины. В этом же ведомстве она впоследствии становится директором по вопросам адаптации законодательства, позднее – директором департамента взаимодействия с органами власти.

Во время работы в Министерстве юстиции принимала участие в ряде переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашений между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц и упрощении визового режима.

Зеркаль была также представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы. Отвечала за координацию и планирование задач в сфере приближения законодательства Украины к стандартам Евросоюза и юридического перевода, экспертизы законопроектов, а также сотрудничество с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Далее Зеркаль год работает старшим менеджером по корпоративным связям в табачной компании "Прилуки".

В 2014 году ее назначают на должность заместителя министра иностранных дел Климкина. Она занимается вопросами европейской интеграции.

С 6 по 9 марта 2017 возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили общественные слушания по иску Украины против России.

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Дипломатка имеет 3-й ранг государственного служащего, почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Отмененный указ Зеленского

Вечером 21 мая на сайте президента появился указ главы государства Владимира Зеленского о назначении Елены Зеркаль на пост заместителя главы Администрации президента. Правда, этот указ около 23:00 исчез из опубликованных. Елена Зеркаль у себя на Facebook-странице отметила, что вечером, 22 мая, даст четкое объяснение своим действиям.

Семья

Елена Зеркаль воспитывает двух сыновей.