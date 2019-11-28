Зеркаль написала заявление об отставке: фотофакт

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 28 ноября написала заявление об увольнении. О намерении уйти с должности Зеркаль говорила уже ранее.

Елена Зеркаль опубликовала фото заявления у себя на странице в фейсбук. Она отметила, что уходит с должности заместителя министра иностранных дел, но остается дипломатом и неравнодушным человеком.

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Елена Зеркаль поблагодарила всех, с кем работала на протяжении последних 5 лет.

Мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать,

– поделилась дипломат.



Заявление на увольнение Елены Зеркаль/ Фото с фейсбук-страницы Елены Зеркаль

Ранее она заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала По мнению Елены Зеркаль, много лет работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

Впоследствии Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушание в Гааге в рамках арбитража, что касается захвата Россией украинских кораблей и моряков.

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Как Зеркаль стала заместителем в МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 мая издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента. Около 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента.

Объяснить ситуацию Зеркаль пообещала лично вечером 22 мая. Мол, карьерные решения не должны идти вразрез с собственными принципами и ценностями: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике". Другими словами, Зеркаль подчеркнула, что работа в МИД привлекает ее больше, чем в ОПУ.

Подробнее о Елене Зеркаль – читайте в материале 24 канала.