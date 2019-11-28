Зеркаль написала заяву про відставку: фотофакт

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 28 листопада написала заяву про звільнення. Про намір піти з посади Зеркаль казала вже раніше.

Олена Зеркаль опублікувала фото заяви у себе на фейсбук-сторінці. Вона наголосила, що йде з посади заступника Міністра закордонних справ, але залишається дипломатом і небайдужою людиною.

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Олена Зеркаль подякувала усім, з ким працювала упродовж останніх 5 років.

Ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягала результату. Нам є чим пишатися і є про що розповісти,

– поділилася дипломатка.



Заява на звільнення Олени Зеркаль/ Фото з фейсбук-сторінки Олени Зеркаль

Раніше вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу На думку Олени Зеркаль, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

Згодом Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.

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Як Зеркаль стала заступницею МЗС України

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 травня видав указ, яким призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента. Близько 23 години 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента.

Пояснити ситуацію Зеркаль пообіцяла особисто ввечері 22 травня. Мовляв, кар'єрні рішення не мають йти в розріз із власними принципами та цінностями: "У мене достатньо енергії та мотивації робити все можливе для захисту інтересів України у міжнародній політиці". Іншими словами, Зеркаль наголосила, що робота в МЗС приваблює її більше, ніж в ОПУ.

Детальніше про Олену Зеркаль – читайте у матеріалі 24 каналу.