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      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеркаль написала заяву про відставку: фотофакт

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      Зеркаль йде у відставку / Getty Images

      Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 28 листопада написала заяву про звільнення. Про намір піти з посади Зеркаль казала вже раніше.

      Олена Зеркаль опублікувала фото заяви у себе на фейсбук-сторінці. Вона наголосила, що йде з посади заступника Міністра закордонних справ, але залишається дипломатом і небайдужою людиною.

      Цікаво: Що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН: пояснення Зеркаль

      Олена Зеркаль подякувала усім, з ким працювала упродовж останніх 5 років.

      Ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягала результату. Нам є чим пишатися і є про що розповісти,
      – поділилася дипломатка.

      зеркаль звільнення мзс україни
      Заява на звільнення Олени Зеркаль/ Фото з фейсбук-сторінки Олени Зеркаль

      Раніше вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу На думку Олени Зеркаль, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

      Згодом Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.

      Детальніше: У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден

      Як Зеркаль стала заступницею МЗС України

      Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 травня видав указ, яким призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента. Близько 23 години 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента.

      Пояснити ситуацію Зеркаль пообіцяла особисто ввечері 22 травня. Мовляв, кар'єрні рішення не мають йти в розріз із власними принципами та цінностями: "У мене достатньо енергії та мотивації робити все можливе для захисту інтересів України у міжнародній політиці". Іншими словами, Зеркаль наголосила, що робота в МЗС приваблює її більше, ніж в ОПУ.

      Детальніше про Олену Зеркаль – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олена Зеркаль МЗС України
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