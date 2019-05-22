Хто така Олена Зеркаль: біографія дипломатки, яка відмовилась від посади в АП

Президент України Володимир Зеленський ввечері 21 травня видав указ, яким призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента. Близько 23 години 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента. Пояснити ситуацію Зеркаль пообіцяла особисто ввечері 22 травня. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією дипломатки.

Біографія Олени Зеркаль

Олена Зеркаль народилася 24 червня 1973 року у Києві.

Освіта

У 1998 році Зеркаль закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". Через 10 років, у 2008-му, вона здобула ще одну вищу освіту в Інституті міжнародних відносин при КНУ імені Шевченка за спеціальністю "міжнародні економічні відносини".

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

У 2003 році пройшла навчальний курс "Нові аспекти політики безпеки" у Женевському центрі політики безпеки.

Водночас, з 2002 по 2005 роки Олена Зеркаль навчалася в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка за програмою "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони".

Кар’єра

Від 1991 по 1992 роки Зеркаль працювала лаборанткою в КНУ імені Шевченка.

З 1992 по 1994 – працювала секретарем гендиректора в компанії "Інсофттех".

Далі – з 1994 по 2000 Зеркаль – юрисконсульт закритого акціонерного товариства "Укрпобуттехніка".

З 2001 року вона працює заступником директора, а згодом – і директором Департаменту міжнародного права у Міністерстві юстиції України. У цьому ж відомстві вона згодом стає директором з питань адаптації законодавства, пізніше – директором департаменту взаємодії з органами влади.

Під час роботи в Міністерстві юстиції брала участь у низці переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, угод між Україною та ЄС про реадмісію осіб та спрощення візового режиму.

Зеркаль була також представлена в делегаціях України на переговорах з ЄС, ООН, НАТО та Радою Європи. Відповідала за координацію та планування завдань у сфері наближення законодавства України до стандартів Євросоюзу та юридичного перекладу, експертизи законопроектів, а також співробітництво з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Далі Зеркаль рік працює старшим менеджером з корпоративних зв’язків у тютюновій компанії "Прилуки".

У 2014 році її призначають на посаду заступника міністра закордонних справ Клімкіна. Вона займається питаннями європейської інтеграції.

З 6 по 9 березня 2017 очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, де проходили громадські слухання за позовом України проти Росії.

Читайте також: Олена Зеркаль вперше прокоментувала відмову від посади заступника глави Адміністрації Президента

Дипломатка має 3-й ранг державного службовця, почесне звання "Заслужений юрист України".

Скасований указ Зеленського

Ввечері 21 травня на сайті президента з'явився указ глави держави Володимира Зеленського про призначення Олени Зеркаль на пост заступника голови Адміністрації президента. Щоправда, цей указ близько 23:00 зник з опублікованих. Олена Зеркаль у себе на Facebook-сторінці зазначила, що ввечері, 22 травня, дасть чітке пояснення своїм діям.

Сім’я

Олена Зеркаль виховує двох синів.