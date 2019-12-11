Зради немає, – Зеркаль про підсумковий документ нормандського саміту

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль не побачила зради у комюніке за результатами зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі. Документ виглядає краще, ніж вона очікувала. Особливо це стосується "газового питання".

Зеркаль відзначила, що загалом підсумковий документ нормандського саміту містить позитивні і негативні моменти, пише "Інтерфакс-Україна".

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"З негативу можу сказати, що фіксація формули Штайнмаєра вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", – наголосила вона.

На думку колишньої заступниці глави МЗС, обговорення питання газу між Україною і Росією минулося "без зради". Важливо і те, що представники "Нафтогазу" змогли чітко заявити президенту РФ Путіну, що Україна не піде на жодні поступки щодо рішення Стокгольмського арбітражу і вимагає компенсацію 3 мільярдів доларів.

Найбільш позитивне – це те, що відбувся навіть обмін думками щодо газу, який не призвів ні до жодної зради. На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав "Газпром" в Україні,

– підкреслила Зеркаль.

Що вирішили щодо газу на нормандському саміті?Питання газу обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.



За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Йдеться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10 роках. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

Про що домовилась "нормандська четвірка"?

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал