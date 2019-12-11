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      Измены нет, – Зеркаль о итоговом документе нормандского саммита

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      Зеркаль прокомментировала итоговое коммюнике нормандского саммита / Скриншот

      Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль не увидела измены в коммюнике по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Документ выглядит лучше, чем она ожидала. Особенно это касается "газового вопроса".

      Зеркаль отметила, что в целом итоговый документ нормандского саммита содержит положительные и отрицательные моменты, пишет "Интерфакс-Украина".

      Важно: Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным

      "Из негатива могу сказать, что фиксация формулы Штайнмайера уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – подчеркнула она.

      По мнению бывшего замглавы МИД, обсуждение вопроса газа между Украиной и Россией прошло "без измены". Важно и то, что представители "Нафтогаза" смогли четко заявить президенту РФ Путину, что Украина не пойдет на уступки по решению Стокгольмского арбитража и требует компенсацию 3 миллиарда долларов.

      Наиболее положительное – это то, что состоялся также обмен мнениями насчет газа, который не привел ни к одной измене. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" в Украине ,
      – подчеркнула Зеркаль.

      Что решили относительно газа на нормандском саммите?Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

      По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 годе, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Про що домовились лідери на нормандському саміті
      О чем договорились лидеры нормандском саммите / Инфографика 24 канал

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Формула Штайнмайера Елена Зеркаль Нормандский формат Рынок газа Нафтогаз Газ
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