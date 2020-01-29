Олена Зеркаль отримала посаду у "Нафтогазі": що про це відомо

Ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. У "Нафтогазі" Зеркаль займатиметься судовими процесами проти Росії.

У "Нафтогазі" до сфери діяльності Зеркаль входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів у Криму. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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Відзначимо, що Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ 28 листопада. Вона наголосила, що хоч і йде у відставку, втім залишається дипломатом і небайдужою людиною.

Що відомо про Олену Зеркаль

Олена Зеркаль народилася 24 червня 1973 року у Києві. У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". Через 10 років, у 2008-му, вона здобула ще одну вищу освіту в Інституті міжнародних відносин при КНУ імені Шевченка за спеціальністю "міжнародні економічні відносини". Водночас, з 2002 по 2005 роки Олена Зеркаль навчалася в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка за програмою "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони".

З 2001 року вона працювала заступницею директора, а згодом – і директоркою Департаменту міжнародного права у Міністерстві юстиції України. У цьому ж відомстві вона згодом стає директором з питань адаптації законодавства, пізніше – директором департаменту взаємодії з органами влади.

Під час роботи в Міністерстві юстиції брала участь у низці переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, угод між Україною та ЄС про реадмісію осіб та спрощення візового режиму.

Зеркаль була також представлена в делегаціях України на переговорах з ЄС, ООН, НАТО та Радою Європи. Відповідала за координацію та планування завдань у сфері наближення законодавства України до стандартів Євросоюзу та юридичного перекладу, експертизи законопроєктів, а також співробітництво з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

У 2014 році її призначають на посаду заступника міністра закордонних справ Клімкіна. Вона займається питаннями європейської інтеграції.

З 6 по 9 березня 2017 очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, де проходили громадські слухання за позовом України проти Росії.

Дипломатка має 3-й ранг державного службовця, почесне звання "Заслужений юрист України".

Детальніше про Олену Зеркаль – читайте у матеріалі 24 каналу.