Елена Зеркаль получила должность в "Нафтогазе": что об этом известно

Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. В "Нафтогазе" Зеркаль будет заниматься судебными процессами против России.

В "Нафтогазе" в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Отметим, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел 28 ноября. Она отметила, что хотя и уходит в отставку, однако остается дипломатом и неравнодушным человеком.

Что известно о Елене Зеркаль

Елена Зеркаль родилась 24 июня 1973 года в Киеве. В 1998 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". Через 10 лет, в 2008-м, она получила еще одно высшее образование в Институте международных отношений при КНУ имени Шевченко по специальности "международные экономические отношения". В то же время, с 2002 по 2005 годы Елена Зеркаль училась в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко по программе "Правовые студии в Украине: Киев и отдельные регионы".

С 2001 года она работала заместителем директора, а впоследствии – и директором Департамента международного права в Министерстве юстиции Украины. В этом же ведомстве она со временем становится директором по вопросам адаптации законодательства, позже – директором департамента взаимодействия с органами власти.

Во время работы в Министерстве юстиции участвовала в ряде переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашений между Украиной и ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима.

Зеркаль была также представлена ​​в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы. Отвечала за координацию и планирование задач в сфере приближения законодательства Украины к стандартам Евросоюза и юридического перевода, экспертизы законопроектов, а также сотрудничества с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

В 2014 году ее назначают на должность заместителя министра иностранных дел Климкин. Она занимается вопросами европейской интеграции.

С 6 по 9 марта 2017 года возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили общественные слушания по иску Украины против России.

Дипломатка имеет 3-й ранг государственного служащего, почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

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