10:56
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Елена Зеркаль получила должность в "Нафтогазе": что об этом известно

      64 Читати новину українською
      Елена Зеркаль / obozrevatel.com

      Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. В "Нафтогазе" Зеркаль будет заниматься судебными процессами против России.

      В "Нафтогазе" в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

      Знайте больше: Зеркаль откровенно рассказала о своей отставке

      Отметим, что Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел 28 ноября. Она отметила, что хотя и уходит в отставку, однако остается дипломатом и неравнодушным человеком.

      Что известно о Елене Зеркаль

      Елена Зеркаль родилась 24 июня 1973 года в Киеве. В 1998 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". Через 10 лет, в 2008-м, она получила еще одно высшее образование в Институте международных отношений при КНУ имени Шевченко по специальности "международные экономические отношения". В то же время, с 2002 по 2005 годы Елена Зеркаль училась в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко по программе "Правовые студии в Украине: Киев и отдельные регионы".

      С 2001 года она работала заместителем директора, а впоследствии – и директором Департамента международного права в Министерстве юстиции Украины. В этом же ведомстве она со временем становится директором по вопросам адаптации законодательства, позже – директором департамента взаимодействия с органами власти.

      Во время работы в Министерстве юстиции участвовала в ряде переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашений между Украиной и ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима.

      Зеркаль была также представлена ​​в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы. Отвечала за координацию и планирование задач в сфере приближения законодательства Украины к стандартам Евросоюза и юридического перевода, экспертизы законопроектов, а также сотрудничества с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

      В 2014 году ее назначают на должность заместителя министра иностранных дел Климкин. Она занимается вопросами европейской интеграции.

      С 6 по 9 марта 2017 года возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили общественные слушания по иску Украины против России.

      Дипломатка имеет 3-й ранг государственного служащего, почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

      Подробнее о Елене Зеркаль – читайте в материале 24 канала.

      Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      2275
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрій Коболев Нафтогаз Елена Зеркаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:05 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 5932
      сегодня , 08:40 Полный крах кремлевских мечтаний: что показал опрос с Беларуси по объединению
      СерпомПо 265
      сегодня , 08:20 Коронавирус из Китая: как новая эпидемия "поразила" мировую экономику
      Ярослав Голобородько 1995
      сегодня , 06:50 Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия
      Анатолій Максимов 5141
      28 января , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 274
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук