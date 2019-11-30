12:54
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Зеркаль откровенно рассказала о своей отставке

      22 Читати новину українською
      Елена Зеркаль / Слово и дело

      Дипломатка объяснила, почему решила уйти с должности заместителя министра иностранных дел. Давления на нее никто не оказывал, просто изменился образ работы – теперь он ей не нравится.

      Заявление на увольнение, которое Зеркаль написала на днях, находится у госсекретаря. Об этом дипломатка рассказала в интервью "Немецкой волне".

      Актуально: Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата

      Я приняла самостоятельное решение, к которому меня никто не принуждал. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что или ты делаешь то, что приносит удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или вы просто работаете над бумажками,
      – уточнила Зеркаль.

      Она говорит: работа с бумажками – не ее случай, а в МИД теперь работают на совершенно новых условиях.

      "Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", – добавила дипломат.

      Заявление Зеркаль об увольнении по собственному желанию/ фото из соцсетей

      Что известно об увольнении Зеркаль?
      Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел 28 ноября. Она подчеркнула, что хоть и уходит в отставку, впрочем остается дипломатом и неравнодушным человеком.

      Китаец подарит 300 свиней мужчине, который возьмет замуж его дочь: фото девушки
      сегодня
      1559
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: МИД Украины Елена Зеркаль Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 76
      сегодня , 10:01 Алименты вам не шутки: новации в законодательстве
      47860
      сегодня , 09:40 Стартует новый сезон по биатлону: все, что нужно знать
      Михайло Гема 219
      сегодня , 08:50 Навіщо Кремль заманює західних дипломатів у Крим?
      Блог Медіа 306
      сегодня , 08:42 Избиение студентов: как происходил первый жестокий разгон Евромайдана
      Марина Молька 1450
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук