Зеркаль откровенно рассказала о своей отставке

Дипломатка объяснила, почему решила уйти с должности заместителя министра иностранных дел. Давления на нее никто не оказывал, просто изменился образ работы – теперь он ей не нравится.

Заявление на увольнение, которое Зеркаль написала на днях, находится у госсекретаря. Об этом дипломатка рассказала в интервью "Немецкой волне".

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Я приняла самостоятельное решение, к которому меня никто не принуждал. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что или ты делаешь то, что приносит удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или вы просто работаете над бумажками,

– уточнила Зеркаль.

Она говорит: работа с бумажками – не ее случай, а в МИД теперь работают на совершенно новых условиях.

"Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", – добавила дипломат.

Заявление Зеркаль об увольнении по собственному желанию/ фото из соцсетей

Что известно об увольнении Зеркаль?

Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с должности заместителя министра иностранных дел 28 ноября. Она подчеркнула, что хоть и уходит в отставку, впрочем остается дипломатом и неравнодушным человеком.