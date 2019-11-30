Зеркаль відверто розповіла про свою відставку

Дипломатка пояснила, чому вирішила піти з посади заступниці міністра закордонних справ. Тиску на неї ніхто не чинив, просто змінився образ роботи – тепер він їй не до вподоби.

Заява на звільнення, яку Зеркаль написала днями, перебуває у держсекретаря. Про це дипломатка розповіла в інтерв’ю "Німецькій хвилі".

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Я прийняла самостійне рішення, до якого мене ніхто не примушував. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями,

– уточнила Зеркаль.

Вона каже: робота із папірцями – не її випадок, а в МЗС тепер працюють на зовсім нових умовах.

"Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи. Тому в нових умовах мають працювати, мабуть, інші", – додала дипломатка.



Заява Зеркаль про звільнення за власним бажанням/ фото з соцмереж

Що відомо про звільнення Зеркаль? Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступниці міністра закордонних справ 28 листопада. Вона наголосила, що хоч і йде у відставку, втім залишається дипломатом і небайдужою людиною.