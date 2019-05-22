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      Олена Зеркаль відмовилася від посади заступника глави Адміністрації Президента, – ЗМІ

      1225 Читать новость на русском
      Олена Зеркаль
      Олена Зеркаль / Фото з відкритих джерел

      Призначена главою держави Володимиром Зеленським на посаду заступника глави Адміністрації Президента Олена Зеркаль відмовилася від посади. Вона нібито погодилася бути лише уповноваженою президента з питань міжнародних судів України щодо Росії.

      Станом на 23 годину 21 травня указ зник з опублікованих на офіційному сайті президента.  Жодного пояснення чому документ прибрали наразі не надавалося.

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      Джерела видання "Українська правда" у команді Володимира Зеленського повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади. Про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента, яку, до речі, очолив особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, не йшлося.

      З 2014 року Олена Зеркаль була заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та очолювала українські делегації у міжнародних судах у справах України проти Росії. До цього починаючи з 2001 року вона працювала у Міністерстві юстицію України змінивши там низку посад очільників кількох департаментів.

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом №309/2019 призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента 21 травня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Адміністрація Президента Володимир Зеленський
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