Назначена главой государства Владимиром Зеленским на должность заместителя главы Администрации Президента Елена Зеркаль отказалась от должности. Она якобы согласилась быть только уполномоченным президента по вопросам международных судов Украины в отношении России.

По состоянию на 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента. Никакого объяснения почему документ убрали пока не предоставлялось.

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Источники "Украинской правды" в команде Владимира Зеленского сообщили, что Зеркаль отказалась от должности. О назначении Зеркаль заместителем главы Администрации Президента, которую, кстати, возглавил личный адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, сначале речи не было.

С 2014 года Елена Зеркаль была заместителем Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинские делегации в международных судах по делам Украины против России. К этому начиная с 2001 года она работала в Министерстве юстиции Украины изменив там ряд должностей руководителей нескольких департаментов.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №309/2019 назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента 21 мая.