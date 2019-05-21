Администрацию Президента Зеленского возглавил Андрей Богдан
Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.
Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 21 мая.
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Указ Зеленского о назначении Богдана главой Администрации Президента
Накануне Андрей Богдан рассказал, что не Зеленский назначит на должность главы Администрации человека из ближайшего окружения, которому он доверяет.
После официального трудоустройства в Администрации он должен подать заявление об остановке адвокатской деятельности. По словам Богдана, теперь его адвокатская лицензия должна закончиться и он не будет иметь права быть представителем ни одного физического или юридического лица.
Также, Зеленский назначил ряд заместителей главы Администрации Президента:
- Серия Трофимова;
- Юрия Костюка;
- Руслана Рябошапку;
- Елену Зеркаль;
- Кирилла Тимошенко.
Что известно об Андрее Богдане?
Богдан работал на высоких должностях в правительстве Азарова во времена экс-президента Виктора Януковича. Поэтому, согласно закону о люстрации, он подпадает под запрет занимать государственные должности и не имеет права становиться главой Администрации Президента. Пока неизвестно как в команде Зеленского обошли этот запрет.
Так, в марте 2010-го Богдан стал заместителем министра Кабинета министров – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. В 2013-м Азаров назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.
После Революции Достоинства и отставки правительства Азарова в марте 2014 года Андрея Богдана уволили.
Весной в 2014 году он стал советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского.