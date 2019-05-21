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      Администрацию Президента Зеленского возглавил Андрей Богдан

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      Андрей Богдан глава Администрации Президента Зеленского - детали
      Андрей Богдан возглавил Администрацию Президента / president.gov.ua

      Глава государства Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

      Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 21 мая.

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      Указ Зеленского о назначении Богдана главой Администрации Президента

      Накануне Андрей Богдан рассказал, что не Зеленский назначит на должность главы Администрации человека из ближайшего окружения, которому он доверяет.

      После официального трудоустройства в Администрации он должен подать заявление об остановке адвокатской деятельности. По словам Богдана, теперь его адвокатская лицензия должна закончиться и он не будет иметь права быть представителем ни одного физического или юридического лица.

      Также, Зеленский назначил ряд заместителей главы Администрации Президента:

      1. Серия Трофимова;
      2. Юрия Костюка;
      3. Руслана Рябошапку;
      4. Елену Зеркаль;
      5. Кирилла Тимошенко.

      Что известно об Андрее Богдане?
      Богдан работал на высоких должностях в правительстве Азарова во времена экс-президента Виктора Януковича. Поэтому, согласно закону о люстрации, он подпадает под запрет занимать государственные должности и не имеет права становиться главой Администрации Президента. Пока неизвестно как в команде Зеленского обошли этот запрет.

      Так, в марте 2010-го Богдан стал заместителем министра Кабинета министров – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. В 2013-м Азаров назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

      После Революции Достоинства и отставки правительства Азарова в марте 2014 года Андрея Богдана уволили.

      Весной в 2014 году он стал советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского.

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      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики Администрация Президента Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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