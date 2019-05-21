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      Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди

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      Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана
      Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана / 24 канал

      Заступниками глави Адміністрації Президента стали Кирило Тимошенко, Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрій Костюк, Сергій Трофімов.

      Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті Президента України.

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      Хто всі ці люди?

      Кирило Тимошенко

      Засновник продакшну "Гуд Медіа", який займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами. 

      Олена Зеркаль

      Заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.

      Руслан Рябошапка

      Колишній заступник міністра юстиції України, у 2016 році Рябошапка – член Національної агенції з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.  

      Юрій Костюк

      Сценарист серіалів та кінофільмів студії "Квартал 95". Костюк разом з групою інших сценаристів студії вигадував образи для героїв та сюжетні лінії стрічки "Слуга народу" із Зеленським в головній ролі.

      Сергій Трофімов

      Виконавчий продюсер "95 Кварталу", один із головних сценаристів кіно- та телепродуктів "кварталу", у тому числі серіалу "Слуга народу".

      Зазначимо, головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан – адвокат олігарха Ігоря Коломойського. 

      Що відомо про теперішнього главу АП Андрія Богдана??Богдан працював на високих посадах в уряді Азарова за часів екс-президента Віктора Януковича. Тому, згідно із законом про люстрацію, він підпадає під заборону займати державні посади і не має права ставати головою Адміністрації Президента. Наразі невідомо як у команді Зеленського обійшли цю заборону.

      Так, у березні 2010-го Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му Азаров призначив Богдана уповноваженим Кабміну у сфері боротьби з корупцією.

      Після Революції Гідності та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

      Навесні у 2014 році він став радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області, оліграха Ігоря Коломойського.

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      Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини України Новини політики Адміністрація Президента
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