Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди

Заступниками глави Адміністрації Президента стали Кирило Тимошенко, Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрій Костюк, Сергій Трофімов.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті Президента України.

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Хто всі ці люди?

Кирило Тимошенко

Засновник продакшну "Гуд Медіа", який займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами.

Олена Зеркаль

Заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.

Руслан Рябошапка

Колишній заступник міністра юстиції України, у 2016 році Рябошапка – член Національної агенції з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.

Юрій Костюк

Сценарист серіалів та кінофільмів студії "Квартал 95". Костюк разом з групою інших сценаристів студії вигадував образи для героїв та сюжетні лінії стрічки "Слуга народу" із Зеленським в головній ролі.



Сергій Трофімов

Виконавчий продюсер "95 Кварталу", один із головних сценаристів кіно- та телепродуктів "кварталу", у тому числі серіалу "Слуга народу".

Зазначимо, головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан – адвокат олігарха Ігоря Коломойського.

Що відомо про теперішнього главу АП Андрія Богдана??Богдан працював на високих посадах в уряді Азарова за часів екс-президента Віктора Януковича. Тому, згідно із законом про люстрацію, він підпадає під заборону займати державні посади і не має права ставати головою Адміністрації Президента. Наразі невідомо як у команді Зеленського обійшли цю заборону.



Так, у березні 2010-го Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му Азаров призначив Богдана уповноваженим Кабміну у сфері боротьби з корупцією.



Після Революції Гідності та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.



Навесні у 2014 році він став радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області, оліграха Ігоря Коломойського.