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      Хто може очолити МЗС після Клімкіна: Лещенко назвав ім’я

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / скріншот з відео

      Новим міністром закордонних справ України може стати український дипломат Вадим Пристайко. Зокрема, він вже був присутній на міжнародних зустрічах президента Зеленського із гостями урочистої церемонії інавгурації.

      Так, під час розмови Зеленського із президентом Естонії Керсті Кальюлайд Пристайко сидів за столом поруч із Зеленським. Про ймовірну кандидатуру на пост глави МЗС повідомив нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

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      Зазначимо, що після внесення відповідної кандидатури за нового очільника зовнішньополітичного відомства мають проголосувати депутати парламенту.

      Слід наголосити, що поки чинний глава МЗС ще 17 травня у відеозверненні заявив, що йде у відставку. Натомість Клімкін збирається піти у Раду самовисуванцем. Він заявив, що там, де потрібно, обов’язково допомагатиме новій владі.

      Сам Пристайко заявив, що готовий обійняти пост глави МЗС, якщо йому зроблять таку пропозицію.

      "Якщо мені запропонують очолити міністерство закордонних справ, я готовий", – сказав він в коментарі "Інтерфакс-Україна".


      Пристайко поруч із заступницею глави МЗС Оленою Зеркаль і президентом Володимиром Зеленським

      Що відомо про Вадима Пристайка?Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі.
      З 2000 по 2001 працював консулом Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).
      З 2001 по 2002 був головним консультантом Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.
      2002-2006 – радник з політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.
      2007-2009 – заступник директора департаменту НАТО.
      2009-2012 – радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США.
      2012-2014 – посол України в Канаді.
      З 2014 року Пристайко працював заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату, першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолює місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський МЗС України
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