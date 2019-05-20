Клімкін розповів про "суперові" переговори із Зеленським

Павло Клімкін наразі не планує працювати главою МЗС разом з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Однак у них були "суперові" переговори.

Міністр кілька разів розмовляв із новообраним українським гарантом, про це він розповів у ефірі "1+1".

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Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського він збирається подати документ на розгляд Ради та нового Президента України. Однак при цьому контакту із новим гарантом він не втрачає.

Я мав декілька суперових розмов з Володимиром Зеленським, останню – позавчора. Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% буду допомагати там, де це потрібно,

– сказав глава МЗС.

Однак на запитання про подальшу роботу на своїй посаді Клімкін відповів заперечливо.

"Це було б дивно. Якщо в Штатах є вибори, так що – голова МЗС залишається? Це насправді дуже-дуже дивно", – пояснив міністр.

Однак зміни думки у майбутньому не заперечив, заявивши, що "після виборів подивимось". При цьому глава МЗС додав, що готовий допомагати консультаціями Зеленському. Однак чіткого формату не назвав.

Ми ж люди креативні. Я йому сказав. На прямому зв’язку - 100%. І якщо потрібні переговори – в якійсь креативній якості обов’язково ми там можемо опинитися,

– зазначив Клімкін.

Зазначимо, Клімкін вирішив піти на вибори до Верховної Ради як самовисуванець. Долучатись до жодної із теперішніх політичних сил він долучатись не планує, але до пропозицій відкритий.



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