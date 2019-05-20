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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленський звільняє із посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський під час своєї промови в рамках церемонії інавгурації заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ.

      Звертаючись до народних депутатів, Зеленський сказав, що у них є багато роботи. 

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

      Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України і міністра оборони України,
      – з такими словами новообраний український президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів парламенту.

      До речі, і очільник СБУ Василь Грицак, і генпрокурор Юрій Луценко, і міністр оборони Степан Полторак були присутні у залі парламенту під час урочистої церемонії інавгурації.

      До речі, глава СБУ Василь Грицак вранці 20 травня самостійно подав заяву на звільнення.

      Окрім того, Зеленський заявив, що планує розпустити Раду. Він поставив перед нардепами завдання на 2 наступні місяці. Так, він закликав їх прийняти закони про депутатську недоторканість, про вибори і про незаконне збагачення.

      blog_ava
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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Степан Полторак Василь Грицак СБУ
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