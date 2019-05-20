Зеленский увольняет с должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны

Владимир Зеленский во время своей речи в рамках церемонии инаугурации заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ.

Обращаясь к народным депутатам, Зеленский сказал, что у них есть много работы.

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Я прошу вас уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины и министра обороны Украины,

– с такими словами новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский обратился к депутатам парламента.

И глава СБУ Василий Грицак, и генпрокурор Юрий Луценко и министр обороны Степан Полторак присутствовали в зале парламента во время торжественной церемонии инаугурации.

Кстати, глава СБУ Василий Грицак утром 20 мая самостоятельно подал заявление на увольнение.

Кроме того, Зеленский заявил, что планирует распустить Раду. Он поставил перед нардепами задачу на 2 следующих месяца. Так, он призвал их принять законы о депутатской неприкосновенности, о выборах и о незаконном обогащении.