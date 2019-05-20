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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Зеленский увольняет с должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Владимир Зеленский во время своей речи в рамках церемонии инаугурации заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ.

      Обращаясь к народным депутатам, Зеленский сказал, что у них есть много работы.

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      Я прошу вас уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины и министра обороны Украины,
      – с такими словами новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский обратился к депутатам парламента.

      И глава СБУ Василий Грицак, и генпрокурор Юрий Луценко и министр обороны Степан Полторак присутствовали в зале парламента во время торжественной церемонии инаугурации.

      Кстати, глава СБУ Василий Грицак утром 20 мая самостоятельно подал заявление на увольнение.

      Кроме того, Зеленский заявил, что планирует распустить Раду. Он поставил перед нардепами задачу на 2 следующих месяца. Так, он призвал их принять законы о депутатской неприкосновенности, о выборах и о незаконном обогащении.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ Степан Полторак Василий Грицак СБУ
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