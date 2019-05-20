09:48
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

      5179 Читати новину українською
      Инаугурация президента Украины 2019 Зеленского - онлайн трансляция 20.05.2019
      Инаугурация Владимира Зеленского / Getty Images

      Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского начнется в 10 часов в Верховной Раде. На ней будут присутствовать иностранные дипломаты, народные депутаты и известные украинцы. Сейчас в Киеве идет подготовка церемонии – смотрите онлайн-трансляцию.

      Церемония инаугурации Зеленского проходит во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант примет присягу на верность украинскому народу на Пересопницком Евангелии, после чего получит свидетельство Президента и официальные символы главы государства – знак президента Украины, печать и булаву.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото и видео

      В конце заседания Зеленский провозгласит первое обращение к украинскому народу — инаугурационную речь с трибуны парламента.

      Сейчас в Киеве в Верховной Раде и возле нее идут последние приготовления к официальной церемонии инаугурации Владимира Зеленского.

      Инаугурация Владимира Зеленского 20 мая 2019 – смотрите онлайн-трансляцию инаугурации президента Украины 2019

      Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

      10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

      11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

      Заметим, из-за церемонии инаугурации частично ограничили движение в Киеве. Центр столицы, в частности правительственный квартал перекрыт еще с утра. В полиции пояснили, что были вынуждены прибегнуть к таким шагам, поскольку в столицу Украины прибывают многочисленные международные делегации и гости. Перечень улиц, которые будут перекрыты – читайте здесь.

      Официальные результаты выборов?
      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

      результати виборівОфициальные результаты выборов президента Украины

       
       

       

      blog_ava
      Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      сегодня
      2016
      Теги: Выборы Президента 2019 Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня , 08:46 Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      41182
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сегодня , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 12797
      Не пели гимн, упал солдат и закрылась дверь: какой была инаугурация президентов Украины
      сегодня , 08:23 Не пели гимн, упал солдат и закрылась дверь: какой была инаугурация президентов Украины
      Анастасія Кримова 1907
      Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      сегодня , 08:01 Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      564
      Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      сегодня , 07:50 Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      2015
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук