Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского начнется в 10 часов в Верховной Раде. На ней будут присутствовать иностранные дипломаты, народные депутаты и известные украинцы. Сейчас в Киеве идет подготовка церемонии – смотрите онлайн-трансляцию.

Церемония инаугурации Зеленского проходит во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант примет присягу на верность украинскому народу на Пересопницком Евангелии, после чего получит свидетельство Президента и официальные символы главы государства – знак президента Украины, печать и булаву.

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В конце заседания Зеленский провозгласит первое обращение к украинскому народу — инаугурационную речь с трибуны парламента.

Сейчас в Киеве в Верховной Раде и возле нее идут последние приготовления к официальной церемонии инаугурации Владимира Зеленского.

Инаугурация Владимира Зеленского 20 мая 2019 – смотрите онлайн-трансляцию инаугурации президента Украины 2019

Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;



11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);



14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Заметим, из-за церемонии инаугурации частично ограничили движение в Киеве. Центр столицы, в частности правительственный квартал перекрыт еще с утра. В полиции пояснили, что были вынуждены прибегнуть к таким шагам, поскольку в столицу Украины прибывают многочисленные международные делегации и гости. Перечень улиц, которые будут перекрыты – читайте здесь.

Официальные результаты выборов?

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



Официальные результаты выборов президента Украины