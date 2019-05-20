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      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном

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      Инаугурация Владимира Зеленского - новости 20 мая 2019
      Инаугурация Владимира Зеленского: все, что известно / Коллаж 24 канала

      20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Теперь он официально стал президентом Украины.

      В связи с инаугурацией в центре Киева перекрыли ряд улиц. Движение транспорта было ограничено даже на Харьковском шоссе, которое ведет в аэропорт Борисполь. Перечень перекрытых улиц можно посмотреть по ссылке.

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      Накануне инаугурации Владимир Зеленский обратился к киевлянам и попросил прощения за транспортные проблемы. При этом он напомнил, что именно поэтому хотел, чтобы церемония проходила 19 мая (в воскресенье).

      Перед инаугурацией Владимир Зеленский пришел в в Мариинский парк возле Верховной Рады, где его ждали уже тысячи украинцев. По дороге к красной дорожке Зеленский пожимал людям руки и обнимал их.

      володимир зеленський інавгурація
      Владимир Зеленский делает Селфи с украинцами // Фото: 24 канал

      В целом на появление избранного гаранта присутствующие украинцы реагировали эмоционально. Больше ярких фото по ссылке здесь. После этого новоизбранный президент зашел в Верховную Раду.

      Как проходила церемония инаугурации Владимира Зеленского?

      Церемония началась в сессионном зале Верховной Рады в 10 утра. Сначала прозвучал государственный гимн, а затем председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила результаты выборов.

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      К присяге Владимира Зеленского пригласила председатель Конституционного суда Наталья Шаптала. Так, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, Владимир Зеленский принес присягу.

      зеленський інавгурація
      Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины: Фото: Getty Images

      После этого глава КС сообщила, что Владимир Зеленский вступил в должность. Он закрепил присягу подписью и получил символы и удостоверение главы государства.

      К слову, во время церемонии удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. Этот момент почти не попал в объективы видеокамер.

      Удостоверение Зеленского упало: смотрите видео

      Какой была первая речь Владимира Зеленского?

      На церемонии инаугурации Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", так что теперь народ несет общую ответственность за страну.

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      Кроме того, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Президент заявил об освобождении от должностей министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ, а также о планах распустить Верховную Раду.

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      Что сказал президент Зеленский в цитатах:

      • Европейская страна начинается с каждого.
      • Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас.
      • Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство.
      • Наше первое задание – прекращение огня на Донбассе.
      • Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все.
      • Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.
      • Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий. И Крым, и Донбасс – это наша украинская земля.
      • Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений.
      • Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.
      • Я буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали.

      Речь Владимира Зеленского во время инаугурации в цитатах: смотрите видео

      Кто присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского?

      На инаугурацию Владимира Зеленского приехали около шестидесяти иностранных гостей. В частности, церемонию посетили пять президентов – Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. От США была делегация из 15 человек во главе с министром энергетики Риком Перри, а также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Из России никто не был приглашен.

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      Кроме того, почетными гостями были президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также представители духовенства митрополит Епифаний и патриарх Филарет. На торжества пришла команда 95 квартала, жена, дети и родители Владимира Зеленского.

      інавгурація володимир зеленський
      Президенты Украины на инаугурации Зеленского

      Как завершилась инаугурация?

      После речи Владимира Зеленского спикер парламента Андрей Парубий закрыл торжественное заседание Рады. Парубий поблагодарил всех, кто принимал участие в торжественном заседании и добавил, что "было весело".

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      Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командующими Вооруженных сил Украины принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Впоследствии новоизбранный президент с супругой приняли руководителей иностранных делегаций в закрытом режиме.

      Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео

       

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      Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото и видео
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Верховная Рада Роспуск Рады Публикации
      Источник: 24 канал
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