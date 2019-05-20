Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Теперь он официально стал президентом Украины.

В связи с инаугурацией в центре Киева перекрыли ряд улиц. Движение транспорта было ограничено даже на Харьковском шоссе, которое ведет в аэропорт Борисполь. Перечень перекрытых улиц можно посмотреть по ссылке.

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Накануне инаугурации Владимир Зеленский обратился к киевлянам и попросил прощения за транспортные проблемы. При этом он напомнил, что именно поэтому хотел, чтобы церемония проходила 19 мая (в воскресенье).

Перед инаугурацией Владимир Зеленский пришел в в Мариинский парк возле Верховной Рады, где его ждали уже тысячи украинцев. По дороге к красной дорожке Зеленский пожимал людям руки и обнимал их.



Владимир Зеленский делает Селфи с украинцами // Фото: 24 канал

В целом на появление избранного гаранта присутствующие украинцы реагировали эмоционально. Больше ярких фото по ссылке здесь. После этого новоизбранный президент зашел в Верховную Раду.

Как проходила церемония инаугурации Владимира Зеленского?

Церемония началась в сессионном зале Верховной Рады в 10 утра. Сначала прозвучал государственный гимн, а затем председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила результаты выборов.

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К присяге Владимира Зеленского пригласила председатель Конституционного суда Наталья Шаптала. Так, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, Владимир Зеленский принес присягу.



Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины: Фото: Getty Images

После этого глава КС сообщила, что Владимир Зеленский вступил в должность. Он закрепил присягу подписью и получил символы и удостоверение главы государства.

К слову, во время церемонии удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. Этот момент почти не попал в объективы видеокамер.

Удостоверение Зеленского упало: смотрите видео

Какой была первая речь Владимира Зеленского?

На церемонии инаугурации Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", так что теперь народ несет общую ответственность за страну.

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Кроме того, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Президент заявил об освобождении от должностей министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ, а также о планах распустить Верховную Раду.

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Что сказал президент Зеленский в цитатах:

Европейская страна начинается с каждого.

Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас.

Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство.

Наше первое задание – прекращение огня на Донбассе.

Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все.

Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий. И Крым, и Донбасс – это наша украинская земля.

Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений.

Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.

Я буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали.

Речь Владимира Зеленского во время инаугурации в цитатах: смотрите видео

Кто присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского?

На инаугурацию Владимира Зеленского приехали около шестидесяти иностранных гостей. В частности, церемонию посетили пять президентов – Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. От США была делегация из 15 человек во главе с министром энергетики Риком Перри, а также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Из России никто не был приглашен.

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Кроме того, почетными гостями были президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также представители духовенства митрополит Епифаний и патриарх Филарет. На торжества пришла команда 95 квартала, жена, дети и родители Владимира Зеленского.



Президенты Украины на инаугурации Зеленского

Как завершилась инаугурация?

После речи Владимира Зеленского спикер парламента Андрей Парубий закрыл торжественное заседание Рады. Парубий поблагодарил всех, кто принимал участие в торжественном заседании и добавил, что "было весело".

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командующими Вооруженных сил Украины принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Впоследствии новоизбранный президент с супругой приняли руководителей иностранных делегаций в закрытом режиме.

Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео