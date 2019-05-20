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      Инаугурация Владимира Зеленского: появилась первая реакция России

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      Инаугурация Владимира Зеленского 20 мая 2019 - реакция России
      У Путина отреагировали на инаугурацию Владимира Зеленского / ТАСС

      Поздравлять нового Президента Украины российский лидер Владимир Путин пока не собирается. Кроме того, у него отреагировали на слова Владимира Зеленского о возвращении оккупированного Крыма. Утверждают – "такого вопроса не существует и существовать не может".

      В ближайшее время в повестке дня Путина нет никаких контактов с Владимиром Зеленским, об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: фото и видео

      Также поздравления от главы Кремля новоизбранный украинский президент получит в случае "успехов в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины" и "нормализации российско-украинских отношений". Песков не конкретизировал, как именно эти "первые успехи" могут проявляться.

      Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева – 24 канал.) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом,
      – сказал он.

      Кроме того, Песков отреагировал на слова Зеленского об украинском Крыме. В своей первой речи главной задачей новоизбранный глава государства назвал прекращение огня на Востоке. При этом, по его словам, "Украина никогда не потеряет своих территорий". Зеленский отметил, что и оккупированный полуостров, и Донбасс – украинская земля.

      Пресс-секретарь Путина традиционно утверждает, что вопроса о возвращении Крыма "нет и быть не может".

      "Что касается принадлежности Крыма, то, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – заявил Песков.

      Кроме того, он сказал, что "внутриукраинскую проблему" на Востоке Зеленский "может и должен решить" на основе "четкого плана, изложенного в минских договоренностях".

      Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приехал в Украину
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      18145
      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Аннексия Крыма Президент Украины Владимир Путин Минские договоренности Война на Донбассе Новости России
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