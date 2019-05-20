Инаугурация Владимира Зеленского: появилась первая реакция России

Поздравлять нового Президента Украины российский лидер Владимир Путин пока не собирается. Кроме того, у него отреагировали на слова Владимира Зеленского о возвращении оккупированного Крыма. Утверждают – "такого вопроса не существует и существовать не может".

В ближайшее время в повестке дня Путина нет никаких контактов с Владимиром Зеленским, об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Также поздравления от главы Кремля новоизбранный украинский президент получит в случае "успехов в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины" и "нормализации российско-украинских отношений". Песков не конкретизировал, как именно эти "первые успехи" могут проявляться.

Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева – 24 канал.) будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом,

– сказал он.

Кроме того, Песков отреагировал на слова Зеленского об украинском Крыме. В своей первой речи главной задачей новоизбранный глава государства назвал прекращение огня на Востоке. При этом, по его словам, "Украина никогда не потеряет своих территорий". Зеленский отметил, что и оккупированный полуостров, и Донбасс – украинская земля.

Пресс-секретарь Путина традиционно утверждает, что вопроса о возвращении Крыма "нет и быть не может".

"Что касается принадлежности Крыма, то, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – заявил Песков.

Кроме того, он сказал, что "внутриукраинскую проблему" на Востоке Зеленский "может и должен решить" на основе "четкого плана, изложенного в минских договоренностях".

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