Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії

Вітати нового Президента України російський лідер Володимир Путін наразі не збирається. Окрім того, у нього відреагували на слова Володимира Зеленського про повернення окупованого Криму. Стверджують – "такого питання не існує та існувати не може".

Найближчим часом у порядку денному Путіна немає ніяких контактів із Володимиром Зеленським, про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Також привітання від очільника Кремля новообраний український президент отримає у разі "перших успіхів в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України" та "нормалізації російсько-українських взаємин". Пєсков не конкретизував, як саме ці "перші успіхи" можуть проявлятись.

Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва – 24 канал.) будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком,

– сказав він.

Окрім того, Пєсков відреагував на слова Зеленського про українських Крим. У своїй першій промові головним завданням новообраний глава держави назвав припинення вогню на Сході. При цьому, за його словами, "Україна ніколи не втратить своїх територій". Зеленський наголосив, що і окупований півострів, і Донбас – українська земля.

Прес-секретар Путіна традиційно стверджує, що питання про повернення Криму "немає і бути не може"

"Що стосується приналежності Криму, то тут, як ми неодноразово говорили, в цілому такого питання не існує і існувати не може: це один з регіонів Росії", – заявив Пєсков.

Окрім того, він сказав, що "внутрішньоукраїнську проблему" на Сході Зеленський "може і повинен вирішити" на основі "чіткого плану, викладеного у мінських домовленостях".

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