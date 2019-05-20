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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії

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      Інавгурація Володимира Зеленського 20 травня 2019 - реакція Росії
      У Путіна відреагували на інавгурацію Володимира Зеленського / ТАСС

      Вітати нового Президента України російський лідер Володимир Путін наразі не збирається. Окрім того, у нього відреагували на слова Володимира Зеленського про повернення окупованого Криму. Стверджують – "такого питання не існує та існувати не може".

      Найближчим часом у порядку денному Путіна немає ніяких контактів із Володимиром Зеленським, про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише ТАСС. 

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео

      Також привітання від очільника Кремля новообраний український президент отримає у разі "перших успіхів в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України" та "нормалізації російсько-українських взаємин".  Пєсков не конкретизував, як саме ці "перші успіхи" можуть проявлятись. 

      Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва – 24 канал.) будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком, 
      – сказав він.

      Окрім того, Пєсков відреагував на слова Зеленського про українських Крим. У своїй першій промові головним завданням новообраний глава держави назвав припинення вогню на Сході. При цьому, за його словами, "Україна ніколи не втратить своїх територій".  Зеленський наголосив, що і окупований півострів, і Донбас – українська земля. 

      Прес-секретар Путіна традиційно стверджує, що питання про повернення Криму "немає і бути не може"

      "Що стосується приналежності Криму, то тут, як ми неодноразово говорили, в цілому такого питання не існує і існувати не може: це один з регіонів Росії", – заявив Пєсков.

      Окрім того, він сказав, що "внутрішньоукраїнську проблему" на Сході Зеленський "може і повинен вирішити" на основі "чіткого плану, викладеного у мінських домовленостях". 

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїхав до України
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Президент України Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Анексія Криму Володимир Путін Мінські домовленості Війна на Донбасі Новини Росії
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