11:25
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

      2238 Читать новость на русском
      Президент Володимир Зеленський - перша промова як Президента України 2019
      Зеленський зробив першу заяву на посаді президента України / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський виголосив першу промову до українського народу з трибуни Верховної Ради під час інавгурації.

      На церемонії інавгурації Зеленського присутні численні іноземні президенти, гості і дипломати, попередні президенти України, народні депутати та відомі українці.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

      Володимир Зеленський заявив, що це " наша спільна перемога і наш спільний шанс". Президент України додав, що народ несе спільну відповідальність за країну.

      І щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію і присягнув на вірність України,
      – наголосив президент.

      Володимир Зеленський сказав, що Європа починається з кожного і "вона не десь там, а тут". Президент назвав ЄС спільною мрією українського народу. Окрім того, президент закликав посадовців не вішати у своїх кабінетах його портрети, бо "президент – це не ікона, не ідол і не портрет".

      Новообраний президент звернувся також до українців у світі. "Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас, сувенірів не потрібно, привезіть свої знання і ментальні цінності", – наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що заробітчани нам дуже потрібні і закликав їх повертатися додому.

      Володимир Зеленський назвав національною ідею розпочати нову епоху – "об'єднавшись, зробити неможливе".

      Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас,
      – додав президент.

      Під час своєї промови Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення війни на Донбасі.

      Задля того, щоб наші герої не гинули, я готовий на все. Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати,
      – заявив президент.

      Зеленський сказав, що ми втратили не тільки території, а й людей, тож "нам потрібно їх повернути". Під час звернення до мешканців окупованого Донбасу та анексованого Криму президент розмовляв російською мовою. 

      Окрім того, під час промови Володимир Зеленський заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ. Президент також планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Він поставив перед нардепами завдання на 2 наступні місяці. Так, він закликав їх прийняти закони про депутатську недоторканість, про вибори і про незаконне збагачення.

      Зеленський додав, що впродовж свого життя він намагався зробити все, щоб українці посміхалися.

      Наступні 5 років, я зроблю все, українці, щоб ви не плакали,
      – завершив президент Зеленський.

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

      Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів президента
      Офіційні результати президентських виборів в Україні

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: перші фото та відео
      сьогодні
      9413
      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      сьогодні , 11:11 Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      2235
      "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
      сьогодні , 10:43 "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 100
      Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      сьогодні , 10:01 Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      Злой Одессит 1532
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сьогодні , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 14161
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні , 08:33 Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      52735
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук