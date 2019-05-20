Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський виголосив першу промову до українського народу з трибуни Верховної Ради під час інавгурації.

На церемонії інавгурації Зеленського присутні численні іноземні президенти, гості і дипломати, попередні президенти України, народні депутати та відомі українці.

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Володимир Зеленський заявив, що це " наша спільна перемога і наш спільний шанс". Президент України додав, що народ несе спільну відповідальність за країну.

І щойно не тільки я приймав присягу, кожен з нас поклав руку на Конституцію і присягнув на вірність України,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський сказав, що Європа починається з кожного і "вона не десь там, а тут". Президент назвав ЄС спільною мрією українського народу. Окрім того, президент закликав посадовців не вішати у своїх кабінетах його портрети, бо "президент – це не ікона, не ідол і не портрет".

Новообраний президент звернувся також до українців у світі. "Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас, сувенірів не потрібно, привезіть свої знання і ментальні цінності", – наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що заробітчани нам дуже потрібні і закликав їх повертатися додому.

Володимир Зеленський назвав національною ідею розпочати нову епоху – "об'єднавшись, зробити неможливе".

Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас,

– додав президент.

Під час своєї промови Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення війни на Донбасі.

Задля того, щоб наші герої не гинули, я готовий на все. Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати,

– заявив президент.

Зеленський сказав, що ми втратили не тільки території, а й людей, тож "нам потрібно їх повернути". Під час звернення до мешканців окупованого Донбасу та анексованого Криму президент розмовляв російською мовою.

Окрім того, під час промови Володимир Зеленський заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ. Президент також планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Він поставив перед нардепами завдання на 2 наступні місяці. Так, він закликав їх прийняти закони про депутатську недоторканість, про вибори і про незаконне збагачення.

Зеленський додав, що впродовж свого життя він намагався зробити все, щоб українці посміхалися.

Наступні 5 років, я зроблю все, українці, щоб ви не плакали,

– завершив президент Зеленський.

Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.





Офіційні результати президентських виборів в Україні