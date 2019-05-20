Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського розпочнеться о 10 годині у Верховній Раді. На ній будуть присутні іноземні дипломати, народні депутати та відомі українці. Наразі у Києві триває підготовка церемонії – дивіться онлайн-трансляцію.

Церемонія інавгурації Зеленського пройде під час урочистого засідання Верховної Ради України. Новообраний гарант складе присягу на вірність українському народові на Пересопницькому Євангелії, після чого отримає свідоцтво Президента та офіційні символи голови держави – знак Президента України, печатку і булаву.

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Наприкінці засідання Зеленський проголосить перше звернення до українського народу – інавгураційну промову із трибуни парламенту.

Наразі у Києві у Верховній Раді та біля неї тривають останні приготування до офіційної церемонії інавгурації Володимира Зеленського.

Інавгурація Володимира Зеленського 20 травня 2019 – дивіться онлайн трансляцію інавгурації президента України 2019

Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

Зауважимо, через церемонію інавгурації частково обмежили рух у Києві. Центр столиці, зокрема урядовий квартал, перекритий ще від ранку. У поліції пояснили, що змушеними були вдатися до таких кроків, оскільки до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості. Перелік вулиць, які будуть перекриті – читайте тут.

Які офіційні результати виборів? 23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.





Офіційні результати виборів президента України