Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне

20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Відтепер він офіційно став президентом України.

У зв’язку з інавгурацією у центрі Києва перекрили низку вулиць. Рух транспорту був обмежений навіть на Харківському шосе, яке веде до аеропорту Бориспіль. Перелік перекритих вулиць можна переглянути за посиланням.

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Напередодні інавгурації Володимир Зеленський звернувся до киян та попросив вибачення через транспортні проблеми. При цьому він нагадав, що саме тому хотів, аби церемонія відбувалася 19 травня (у неділю).

Перед інавгурацією Володимир Зеленський прийшов у у Маріїнський парк поблизу Верховної Ради, де на нього чекали уже тисячі українців. Дорогою до червоної доріжки Зеленський тиснув людям руки та обіймав їх.



Володимир Зеленський робить селфі з українцями// Фото: 24 канал

Загалом на появу обраного гаранта присутні українці реагували емоційно. Більше яскравих фото за посиланням тут. Після цього новообраний президент зайшов до Верховної Ради.

Як відбувалася церемонія інавгурації Володимира Зеленського?

Церемонія розпочалася у сесійній залі Верховної Ради о 10 ранку. Спершу прозвучав державний гімн, а потім голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів.

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До присяги Володимира Зеленського запросила голова Конституційного суду Наталія Шаптала. Так, поклавши руку на Конституцію України і Пересопницьке Євангеліє, Володимир Зеленський склав присягу.



Володимир Зеленський складає присягу президента України: Фото: Getty Images

Після цього глава КС повідомила, що Володимир Зеленський вступив на посаду. Він закріпив присягу підписом та отримав символи та посвідчення глави держави.

До слова, під час церемонії посвідчення Володимира Зеленського впало на підлогу. Цей момент майже не потрапив у об'єктиви відеокамер.

Посвідчення Зеленського впало: дивіться відео

Якою була перша промова Володимира Зеленського?

На церемонії інавгурації Зеленський заявив, що це "наша спільна перемога і наш спільний шанс", то відтепер що народ несе спільну відповідальність за країну.

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Окрім того, Зеленський запропонував Кабінету Міністрів піти у відставку – взяти папір, ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Президент заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ, а також про плани розпустити Верховну Раду.

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Що сказав президент Зеленський у цитатах:

Європейська країна починається з кожного.

Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас.

Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.

Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі.

Задля того, щоб наші герої більше не гинули,

я готовий на все.

я готовий на все. Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати.

Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. І Крим, і Донбас – це наша українська земля.

Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень.

Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.

Я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали.

Промова Володимира Зеленського під час інавгурації у цитатах: дивіться відео

Хто був присутній на інавгурації Володимира Зеленського?

На інавгурацію Володимира Зеленського приїхали близько шістдесяти іноземних гостей. Зокрема, церемонію відвідали п’ятеро президентів – Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини. Від США була делегація з 15 осіб на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі, а також спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. З Росії ніхто не був запрошений.

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Окрім того, почесними гостями були Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, а також представники духовенства митрополит Епіфаній та патріарх Філарет. На урочистості прийшла команда 95 кварталу, дружина, діти і батьки Володимира Зеленського.



Президенти України на інавгурації Зеленського

Як завершилася інавгурація?

Після промови Володимира Зеленського спікер парламенту Андрій Парубій закрив урочисте засідання Ради. Парубій подякував усім, хто брав участь в урочистому засіданні та додав, що "було весело".

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Президент України Володимир Зеленський разом з командувачами Збройних сил України взяв участь у церемонії підняття державного прапора. Згодом новообраний президент з дружиною прийняли очільників іноземних делегацій в закритому режимі.

Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео