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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Нова епоха розпочалась, – реакція соцмереж на інавгурацію Зеленського

      1351 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / сайт президента

      У Києві пройшла інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Шостий глава держави вже вступив на пост. Як відреагували на урочисту церемонію соцмережі – далі.

      Під прицільну увагу інтернет-користувачів потрапив міський голова Києва Віталій Кличко. Він, як це у серіалі "Слуга народу" робив персонаж Зеленського Василь Голобородько, приїхав на урочисту церемонію на велосипеді.

      Читайте також: Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео

      Також мережу усміхнули завершальні слова спікера Ради Андрія Парубія по закінченню офіційної частини інавгурації в парламенті.

      Дякую всім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело,
      – сказав він.

      Також користувачі соцмереж пишуть, що інавгураційна промова нового гаранта виглядала доволі дивною.

      "Він все правильно сказав, але промова дивна. Суть її зрозуміла, звісно, і по суті все сказано, але написана вона дивнувато. Але кінцівка була хороша, тааак", – пишуть у соцмережах.

      Окрім того, люди порівнюють реальну інавгурацію Зеленського із "серіальною" та жартують із виразів облич українських політиків під час його промови.

      Конспірологи у мережі звертають увагу на те, що у Зеленського під час інавгурації впало посвідчення президента.

      Як ще соцмережі реагують на інавгурацію Зеленського.

       

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція
      сьогодні
      76892
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Мережа Курйозні новини
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