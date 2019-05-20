Нова епоха розпочалась, – реакція соцмереж на інавгурацію Зеленського
У Києві пройшла інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Шостий глава держави вже вступив на пост. Як відреагували на урочисту церемонію соцмережі – далі.
Під прицільну увагу інтернет-користувачів потрапив міський голова Києва Віталій Кличко. Він, як це у серіалі "Слуга народу" робив персонаж Зеленського Василь Голобородько, приїхав на урочисту церемонію на велосипеді.
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Також мережу усміхнули завершальні слова спікера Ради Андрія Парубія по закінченню офіційної частини інавгурації в парламенті.
Дякую всім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело,
– сказав він.
Також користувачі соцмереж пишуть, що інавгураційна промова нового гаранта виглядала доволі дивною.
"Він все правильно сказав, але промова дивна. Суть її зрозуміла, звісно, і по суті все сказано, але написана вона дивнувато. Але кінцівка була хороша, тааак", – пишуть у соцмережах.
Окрім того, люди порівнюють реальну інавгурацію Зеленського із "серіальною" та жартують із виразів облич українських політиків під час його промови.
Конспірологи у мережі звертають увагу на те, що у Зеленського під час інавгурації впало посвідчення президента.
Як ще соцмережі реагують на інавгурацію Зеленського.