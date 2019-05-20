Нова епоха розпочалась, – реакція соцмереж на інавгурацію Зеленського

У Києві пройшла інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Шостий глава держави вже вступив на пост. Як відреагували на урочисту церемонію соцмережі – далі.

Під прицільну увагу інтернет-користувачів потрапив міський голова Києва Віталій Кличко. Він, як це у серіалі "Слуга народу" робив персонаж Зеленського Василь Голобородько, приїхав на урочисту церемонію на велосипеді.

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Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского — Ника Весна (@Metrosean) 20 мая 2019 г.

Мэр Киева Кличко сообщил, что кайфово доехал на инаугурацию

Под гимн "Слуги народа" было бы драйвовоpic.twitter.com/cuvqGDZFAd — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 20 мая 2019 г.

Кличко ще той троль виявився.

На веліку та без охорони :) — Olena Herasimova (@Herasimova1) 20 мая 2019 г.

Чомусь на інавгурацію велосипедом приїхав Кличко @Vitaliy_Klychko — Нетиповий тип (@nikita_ct14) 20 мая 2019 г.

Тролінг. Віталій Кличко відкриває у собі нові грані)))



Anastasiya Yarmolenko https://t.co/sRBrAy39SO — Anastasia (@Ace_Yarm) 20 мая 2019 г.

Також мережу усміхнули завершальні слова спікера Ради Андрія Парубія по закінченню офіційної частини інавгурації в парламенті.

Дякую всім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело,

– сказав він.

Парубій чудово завершив засідання) — URBANDERA (@urbandera_) 20 травня 2019 р.

а Парубій красава ) потролив — Альф 25‰ (@AlfUA_25) 20 травня 2019 р.

Щоб не плакать, я сміялась. (с) Парубій — Штучний Інтелект. (@maryshka_dYs) 20 травня 2019 р.

"Дякую, було весело," - завершив Андрій Парубій. Найліпший момент #інавгурації. Далі буде... — Анастасія Розлуцька (@Rozlucka) 20 травня 2019 р.

Парубій резюмував за нас всіх:

- Було весело. pic.twitter.com/oygFl5WOgm — Tina Trixy (@TinaTriksi) 20 травня 2019 р.

Також користувачі соцмереж пишуть, що інавгураційна промова нового гаранта виглядала доволі дивною.

"Він все правильно сказав, але промова дивна. Суть її зрозуміла, звісно, і по суті все сказано, але написана вона дивнувато. Але кінцівка була хороша, тааак", – пишуть у соцмережах.

Мне нравится этот приём с переходом с одного языка на другой. Это интересно.#інавгурація — Drama Queen (@lioness__inside) 20 травня 2019 р.

"65 мільйнів українців зараз по всьому світі. Я усім їм надам громадянство". Шо, бля ? Вони і так українці. Для чого їм надавати громадянство ? Забрехався Зе конкретно #Інавгурація pic.twitter.com/je6oHNfGUi — Patriot of Ukraine (@VovaKonoplyanka) 20 травня 2019 р.

Ставте банки перед екранами. Кажуть, що в кінці кенгурації вода перетвориться в Тархун!



(або абсент)#кенгурація #інавгурація — Павло Прибіш (@Prybish_P) 20 травня 2019 р.

У Зеленского очень странная речь. Суть её ясна, конечно, и по сути всё сказано правильно, но написана всё равно странновато. И, как по мне, затянутая.

Но концовка была хороша, даа#Інавгурація — Heidi S. (@starinotematen) 20 травня 2019 р.

Окрім того, люди порівнюють реальну інавгурацію Зеленського із "серіальною" та жартують із виразів облич українських політиків під час його промови.

Конспірологи у мережі звертають увагу на те, що у Зеленського під час інавгурації впало посвідчення президента.

Перед Яником двері зачинились.

А тут Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. Знак. — Марічка Іванівна (@Marichka_Iv) 20 мая 2019 г.

Посвідчення впало. Це що неваляшка? — Федькина дача (@trall2012) 20 мая 2019 г.

Конспірології пост.

Президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу ВРУ. — Назар Приходько (@nazareye) 20 мая 2019 г.

Перед ПП солдат зомлів. Тут посвідчення впало(один з Презедентських символів, до речі).

Друге - як воно впало. Пишуть, що Зе віддав його назад і воно впало з подушки. Посвідчення не просто так називається, бо воно в собі містить фотокортку і цим посвідчує особу. — Укроп Хунтович 25% (@huntoukrop) 20 мая 2019 г.

Як ще соцмережі реагують на інавгурацію Зеленського.

Подивилась щойно це все шоу, і страшно стало за Україну.Президент,який в перший день порушує закон про мову,хіба не ганьба.І хто йому ці ганебні тексти пише?-а згадала,здається Лєнка строчила раніше.Розвеселив в кінці пан Парубій своїми словами,що було весело.#інавгураціязе pic.twitter.com/atveuEBH0W — Julie (@JulieKorosno) 20 травня 2019 р.

Буде весело і буде боляче...

Так виглядає наша нова реальність.

Звикай.ТЕ#інавгурація #зе — Kyrylo Sydorchuk (@k_sydorchuk) 20 травня 2019 р.

Ну что, дорогие украинки и украинцы, с новым президентом вас! Как говорится, хорошего вам настроения... #інавгурація #Зеленский — Andrei Aliaksandrau (@aliaksandrau) 20 травня 2019 р.

Заяви Володимира Зеленського дуже гарні! Сподіваюсь він особисто простежить за їх реалізацією,бо у всіх попередніх заяви були не гірші.

На інавгурації Парубій молодець - стабільно все погано!#Зеленський #інавгурація — Karl Marx (@CriticJournal) 20 травня 2019 р.