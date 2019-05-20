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      Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео

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      Президентське посвідчення Зеленського впало
      Президентське посвідчення Зеленського впало / 24 канал

      Під час церемонії інавгурації у Верховній Раді посвідчення Володимира Зеленського впало на підлогу. Цей момент майже не потрапив у об'єктиви відеокамер.

      Зеленський за протоколом своє посвідчення Президента України на подушечку після того, як його отримав. 

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: перші фото та відео

      Її тримав солдат – і коли він відходив на кілька років, то посвідчення злетіло і впало. Підняв його і поклав на місце один з народних депутатів. Цей момент майже не потрапив в об'єктиви фото- та відеокамер, однак дещо зафіксувати вдалося. 

      Посвідчення Зеленського впало: дивіться відео

      Зазначимо, на церемонії інавгурації Зеленського були присутні численні іноземні президенти, гості і дипломати, попередні президенти України, народні депутати та відомі українці. Під час своєї першої промови новообраний президент зробив відразу кілька гучних заяв – зокрема, про розпуск Верховної Ради, низку звільнень та найголовніші завдання. 

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів президента

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      Теги: Новини України Новини політики
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