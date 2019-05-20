Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского: видео

Во время церемонии инаугурации в Верховной Раде удостоверение Владимира Зеленского упало на пол. Этот момент почти не попал в объективы видеокамер.

Зеленский по протоколу свое удостоверение Президента Украины положил на подушечку после того, как его получил.

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Ее держал солдат – и когда от отходил на несколько шагов, удостоверение слетело и упало. Поднял его и положил на место один из народных депутатов. Этот момент почти не попал в объективы фото- и видеокамер, однако кое-что зафиксировать удалось.

Удостоверение Зеленского упало: смотрите видео

Отметим, на церемонии инаугурации Зеленского присутствовали многочисленные иностранные президенты, гости и дипломаты, предыдущие президенты Украины, народные депутаты и известные украинцы. Во время своей первой речи новоизбранный президент сделал сразу несколько громких заявлений – в частности, о роспуске Верховной Рады, ряде увольнений и главных задачах.

Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

Официальные результаты выборов?

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



