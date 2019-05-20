Новая эпоха началась, – реакция соцсетей на инаугурацию Зеленского
В Киеве прошла инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Шестой глава государства уже вступил на пост. Как отреагировали на торжественную церемонию соцсети – далее.
Под прицельное внимание интернет-пользователей попал мэр Киева Виталий Кличко. Он, как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько, приехал на торжественную церемонию на велосипеде.
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Также сеть улыбнули завершающие слова спикера Рады Андрея Парубия по окончанию официальной части инаугурации в парламенте.
Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело,
– сказал он.
Также пользователи соцсетей пишут, что инаугурационная речь нового гаранта выглядела довольно странной.
"Он все правильно сказал, но речь странная. Суть ее понятна, конечно, и по сути все сказано, но написана она странновато. Но концовка была хорошая, дааа", – пишут в соцсетях.
Кроме того, люди сравнивают реальную инаугурацию Зеленского с "сериальной" и шутят над выражениями лиц украинских политиков во время его речи.
Конспирологи в сети обращают внимание на то, что у Зеленского во время инаугурации упало удостоверение президента.
Как еще соцсети реагируют на инаугурацию Зеленского.