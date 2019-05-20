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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Новая эпоха началась, – реакция соцсетей на инаугурацию Зеленского

      552 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / сайт президента

      В Киеве прошла инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Шестой глава государства уже вступил на пост. Как отреагировали на торжественную церемонию соцсети – далее.

      Под прицельное внимание интернет-пользователей попал мэр Киева Виталий Кличко. Он, как это в сериале "Слуга народа" делал персонаж Зеленского Василий Голобородько, приехал на торжественную церемонию на велосипеде.

      Читайте также: Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского: видео

      Также сеть улыбнули завершающие слова спикера Рады Андрея Парубия по окончанию официальной части инаугурации в парламенте.

      Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело,
      – сказал он.

      Также пользователи соцсетей пишут, что инаугурационная речь нового гаранта выглядела довольно странной.

      "Он все правильно сказал, но речь странная. Суть ее понятна, конечно, и по сути все сказано, но написана она странновато. Но концовка была хорошая, дааа", – пишут в соцсетях.

      Кроме того, люди сравнивают реальную инаугурацию Зеленского с "сериальной" и шутят над выражениями лиц украинских политиков во время его речи.

      Конспирологи в сети обращают внимание на то, что у Зеленского во время инаугурации упало удостоверение президента.

      Как еще соцсети реагируют на инаугурацию Зеленского.

       

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приехал в Украину
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      Теги: Инаугурация Зеленского Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Курьезные новости Сеть
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