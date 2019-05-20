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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Володимир Зеленський привітався з українцями біля Верховної Ради: емоційні фото

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      Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради
      Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради / 24 канал

      Новообраний Президент України прибув до Верховної Ради на урочисте засідання. Володимир Зеленський привітався із людьми, які зібралися, аби побачити церемонію інавгурації.

      Біля будівлі Верховної Ради зібралося чимало українців, вони спостерігають за церемонією за спеціальною огорожею. Володимир Зеленський відразу після своєї появи підійшов до присутніх, аби із ними привітатися.

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      На появу обраного гаранта присутні українці реагували емоційно. Зеленський відразу підійшов до них – із деким привітався, з іншими зробив фото.

      інавгурація Володимира Зеленського
      Володимир Зеленського прибув до Верховної Ради/ Фото 24 канал

      Інавгурація Володимира Зеленського
      Українці зібрались на церемонію інавгурації/ Фото 24 канал

      Новообраний Президент фотографується із присутніми/ Фото 24 канал

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      Привітавшись із присутніми українцями, новообраний гарант зайшов до Верховної Ради. Там обраний гарант Володимир Зеленський складе присягу на вірність українському народові на Пересопницькому Євангелії, після чого отримає свідоцтво та офіційні символи голови держави – знак президента України, печатку і булаву.

      Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

       

       

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      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїхав до України
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      Теги: Новини України Новини політики
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