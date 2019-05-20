Владимир Зеленский здоровается с украинцами возле Верховной Рады: эмоциональные фото

Новоизбранный президент Украины прибыл в Верховную Раду. Владимир Зеленский поздоровался с людьми, которые собрались, чтобы увидеть церемонию инаугурации.

Возле здания Верховной Рады собралось немало украинцев, они наблюдают за церемонией по специальной оградой. Владимир Зеленский сразу после своего появления подошел к собравшимся, чтобы с ними поздороваться.

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На появление избранного гаранта присутствующие украинцы реагировали эмоционально. Зеленский сразу подошел к ним – с кем-то поздоровался, с другими сделал фото.

Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду/ Фото 24 канал

Украинцы собрались на церемонию инаугурации / Фото 24 канал

Новоизбранный Президент фотографируется с присутствующими/ Фото 24 канал

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Поздоровавшись с присутствующими украинцами, новоизбранный гарант зашел в Верховную Раду. Там избранный гарант Владимир Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу на Пересопницком Евангелии, после чего получит свидетельство и официальные символы главы государства – знак президента Украины, печать и булаву.

Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

Каковы официальные результаты выборов?

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.