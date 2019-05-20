11:21
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Владимир Зеленский здоровается с украинцами возле Верховной Рады: эмоциональные фото

      790 Читати новину українською
      Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду
      Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду / 24 канал

      Новоизбранный президент Украины прибыл в Верховную Раду. Владимир Зеленский поздоровался с людьми, которые собрались, чтобы увидеть церемонию инаугурации.

      Возле здания Верховной Рады собралось немало украинцев, они наблюдают за церемонией по специальной оградой. Владимир Зеленский сразу после своего появления подошел к собравшимся, чтобы с ними поздороваться.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

      На появление избранного гаранта присутствующие украинцы реагировали эмоционально. Зеленский сразу подошел к ним – с кем-то поздоровался, с другими сделал фото.

      інавгурація Володимира ЗеленськогоВладимир Зеленский прибыл в Верховную Раду/ Фото 24 канал

      Інавгурація Володимира ЗеленськогоУкраинцы собрались на церемонию инаугурации / Фото 24 канал

      Новоизбранный Президент фотографируется с присутствующими/ Фото 24 канал

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото и видео

      Поздоровавшись с присутствующими украинцами, новоизбранный гарант зашел в Верховную Раду. Там избранный гарант Владимир Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу на Пересопницком Евангелии, после чего получит свидетельство и официальные символы главы государства – знак президента Украины, печать и булаву.

      Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

      10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

      11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

      11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

      12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце)

      14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

      Каковы официальные результаты выборов?
      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

       

       

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
      сегодня
      65348
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      169
      "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      сегодня , 10:52 "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 33
      Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      сегодня , 10:01 Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      Злой Одессит 1491
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня , 08:46 Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      42537
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сегодня , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 14103
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук