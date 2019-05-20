Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду України восьмого скликання. Згідно з Конституцією, позачергові вибори до парламенту мають відбутися протягом 60 днів після офіційного указу про його розпуск.

Що сказав Зеленський про розпуск парламенту?

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. За його словами, українці хочуть не слів, а дій.

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Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні!,

– заявив Зеленський. Глава держави також закликав народних депутатів продовжувати працювати і набрати "непогані бали на дострокові парламентські вибори". На це у них є два місяці. Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у першій промові: відео

Зауважимо, чергові вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.



За яких умов можна розпустити парламент

Що каже Закон про розпуск Ради?

Якщо Зеленський офіційно розпустить Раду своїм указом, то за статтею 107 закону "Про вибори народних депутатів України":



– позачергові парламентські вибори відбудуться не пізніше, аніж в останню неділю 60-денного періоду;



– виборчий процес стартує наступного дня після публікації указу;



– висування кандидатів у депутати починається з наступного дня після оприлюднення указу;



– подавати документи для реєстрації кандидати у депутати можуть з наступного дня після публікації указу;



– партії закінчують висувати кандидатів у нардепи за сорок днів до дня голосування;



– реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування.

Окрім того, органи місцевої влади після офіційного рішення про розпуск Ради можуть розміщувати передвиборну агітацію у спеціально відведених місцях.

Перелік одномандатних округів, їх номери, межі та центри повинна оприлюднити ЦВК не пізніше, як на другий день після початку виборчого процесу.

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Коли можуть відбутися дострокові вибори у Раду?

Якщо указ Зеленського про розпуск парламенту офіційно буде опублікований 20 травня, то позачергові вибори призначать вже на 14 липня.

Наступного дня після публікації указу розпочнеться виборча кампанія, тому жодне судове рішення вже не зможе зупинити виборчий процес.

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради – 24 канал), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", – сказала секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

Що говорять у партіях про розпуск Ради?

"Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина" та "Самопоміч" нормально ставляться до розпуску парламенту та проведення позачергових виборів.

Перший заступник голови БПП Ігор Кононенко заявив, що це право президента розпускати парламент, і його фракція буде готуватися до дострокових парламентських виборів.

Представник "Народного фронту" Ігор Котвіцький також зазначив, що у нього нормальне ставлення до розпуску Ради. Проте, у партії буде ребрендинг і вона піде на вибори вже з новою назвою.

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Заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв підтримав колег і сказав, що президент має повне право розпустити парламент восьмого скликання. Окрім того, рішення Зеленського не є неочікуваним.

За час до проведення дострокових виборів, народні обранці ще мають час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс і нове законодавство на ці вибори. Також "Батьківщина" сподівається, що Україна ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками.

У "Самопомочі" коментуючи наміри Зеленського розпустити Раду зауважили, що це політико-правове рішення, і людина-демократ не має боятися проведення дострокових виборів.

"Ми маємо побачити указ, після якого через кілька днів ЦВК повинна оголосити вибори – дострокові вибори мають бути 21 або 27 липня", – сказав лідер "Самопомочі" Олег Березюк.

Чи може Зеленський юридично розпустити Верховну Раду?

Український президент Володимир Зеленський вже не міг розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень парламенту восьмого скликання. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.



Чому не варто розпускати Верховну Раду, дивіться інфографіку

Проте, юристка і народна депутатка від "Самопомочі" Сотник заявила, що Зеленський має спосіб законно розпустити Верховну Раду, не дивлячись на те, що "Народний фронт" 17 травня вийшов з коаліції. Для цього він має прийняти відповідний указ Президента і ґрунтуватися на підставах визначених Конституцією України.

Є підстави говорити про те, що Зеленський може використати, наприклад, рішення суду, яким буде встановлено факт, що коаліції не існує з 2016 року. Цей факт можливо юридично встановити. Кажуть, що немає списку тих, хто був у коаліції, проте туди входили конкретні фракції і їх список є відкритим і не змінювався з тих часів. Тобто ми можемо простежити, хто увійшов у коаліцію і порівняти, яка їх кількість залишилася,

– пояснила депутатка.