Суспільство не засудить Зеленського, – юрист про розпуск Ради

Юридично розпуск Верховної Ради президентом Зеленським має сумнівну чистоту. Але існує високий суспільний запит на зміну парламенту і уряду. Тому ймовірно, що на юридичну сторону питання українці "закриють очі".

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політичний аналітик і юрист Андрій Вігірінський, коментуючи заяву Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

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Він пояснив, чому юридична чистота розпуску президентом Ради сумнівна: фактично у п'ятницю 17 травня об'єктивно припинила роботу коаліція і було відкрите 30-денне "вікно", упродовж якого Верховна Рада повинна сформувати нову коаліцію.

До завершення цих 30 днів Володимир Олександрович формально не мав права розпускати ВР. Після 18 червня в нього це право, з одного боку, з'явилося, з іншого – воно було б обмежене тим, що це вже менше за термін 6 місяців до чергових виборів,

– пояснив Вігірінський.



Умови розпуску Ради, описані в Конституції України

На його думку, скоріше за все, ми побачимо в указі, коли він буде підписаний і оприлюднений, що датою відліку відколи відсутня коаліція в Раді буде обрана якась інша дата, 2017 року, чи 2016.

Але є інша сторона, акцентував експерт – суспільно-політична, якраз вона і схилила новообраного президента до підписання цього указу. Зеленський до певної міри ризикує, але є 73%, які віддали голоси за нього в другому турі. Крім цього, у першому турі у нього 30%, а у Бойка – 12%. І Бойко теж говорив про суспільний запит, який полягає у відсутності довіри до Ради. Тому розпуск Ради – це кредит довіри, який озвучили мінімум 2 кандидати на президентських виборах з топ-4, і це майже половина активних виборців.

Суспільний запит говорить про те, що люди не засудять Зеленського за таке рішення. І якщо просити про зміни, то, можливо, краще провести вибори за 2 місяці, ніж 6 місяців жити в повній безвідповідальності: без коаліції, і без відповідальності уряду,

– відзначив Вігірінський.

Він уточнив: за умови дострокових виборів можлива певна відповідальність. Тому що будь-які кадрові чи інші рішення означатимуть, що президенту треба буде йти в парламент і домовлятися.

Вігірінський вважає, що нинішній уряд заради "політичного самозбереження" не стане заважати проведенню дострокових виборів. Так само як і ЦВК.

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На думку експерта, рішення про розпуск Ради Зеленського відрізняє його від того, що робилося в 2014 році. Тоді теж був високий кредит довіри, як і зараз, але на рішучі кроки реформування країни тоді не наважились. А рішучість, попри сумнівну юридичну чистоту, – теж до певної міри виконання обіцянок.

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