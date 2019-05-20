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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Суспільство не засудить Зеленського, – юрист про розпуск Ради

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      Розпуск Ради Зеленським: чи можливий
      Розпуск Ради Зеленським: чи можливий / Getty Images

      Юридично розпуск Верховної Ради президентом Зеленським має сумнівну чистоту. Але існує високий суспільний запит на зміну парламенту і уряду. Тому ймовірно, що на юридичну сторону питання українці "закриють очі".

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політичний аналітик і юрист Андрій Вігірінський, коментуючи заяву Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

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      Він пояснив, чому юридична чистота розпуску президентом Ради сумнівна: фактично у п'ятницю 17 травня об'єктивно припинила роботу коаліція і було відкрите 30-денне "вікно", упродовж якого Верховна Рада повинна сформувати нову коаліцію.

      До завершення цих 30 днів Володимир Олександрович формально не мав права розпускати ВР. Після 18 червня в нього це право, з одного боку, з'явилося, з іншого – воно було б обмежене тим, що це вже менше за термін 6 місяців до чергових виборів,
      – пояснив Вігірінський.

      Умови розпуску Ради
      Умови розпуску Ради, описані в Конституції України

      На його думку, скоріше за все, ми побачимо в указі, коли він буде підписаний і оприлюднений, що датою відліку відколи відсутня коаліція в Раді буде обрана якась інша дата, 2017 року, чи 2016.

      Але є інша сторона, акцентував експерт – суспільно-політична, якраз вона і схилила новообраного президента до підписання цього указу. Зеленський до певної міри ризикує, але є 73%, які віддали голоси за нього в другому турі. Крім цього, у першому турі у нього 30%, а у Бойка – 12%. І Бойко теж говорив про суспільний запит, який полягає у відсутності довіри до Ради. Тому розпуск Ради – це кредит довіри, який озвучили мінімум 2 кандидати на президентських виборах з топ-4, і це майже половина активних виборців.

      Суспільний запит говорить про те, що люди не засудять Зеленського за таке рішення. І якщо просити про зміни, то, можливо, краще провести вибори за 2 місяці, ніж 6 місяців жити в повній безвідповідальності: без коаліції, і без відповідальності уряду,
      – відзначив Вігірінський.

      Він уточнив: за умови дострокових виборів можлива певна відповідальність. Тому що будь-які кадрові чи інші рішення означатимуть, що президенту треба буде йти в парламент і домовлятися. 

      Вігірінський вважає, що нинішній уряд заради "політичного самозбереження" не стане заважати проведенню дострокових виборів. Так само як і ЦВК.

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      На думку експерта, рішення про розпуск Ради Зеленського відрізняє його від того, що робилося в 2014 році. Тоді теж був високий кредит довіри, як і зараз, але на рішучі кроки реформування країни тоді не наважились. А рішучість, попри сумнівну юридичну чистоту, – теж до певної міри виконання обіцянок.

      Відео: президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у своїй першій промові

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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