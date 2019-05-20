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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Можете взяти ручку, аркуш та звільнити свої місця, – Зеленський звернувся до уряду

      2035 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      У Верховній Раді відбулась інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. Під час промови глава держави сказав, що політики можуть звільнити свої місця для нових людей.

      Під час промови Володимир Зеленський процитував колишнього американського президента Рональда Рейгана. 

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      "Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою". І я не розумію, чесно кажучи, коли наш уряд каже, що вони нічого не можуть зробити. Це – не правда, ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Думаю, люди це оцінять", – заявив Зеленський. 

      На ці слова у Верховній Раді оплесків було не багато, на що Зеленський сказав: "Якісь вибіркові оплески, але я кажу це від народу".

      "Моє обрання доводить, що громадяни втомились від досвідчених системних надутих політиків, які за 28 років перетворили країну можливостей на можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей", – додав президент. 

      Після цих слів Зеленський сказав, що хоче розпустити Раду.

      верховна рада
      За яких умов можна розпустити Верховну Раду

      Інавгурація Володимира Зеленського 20 травня 2019 – дивіться онлайн трансляцію інавгурації президента України 2019

      Програма заходів інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів президента
      Офіційні результати президентських виборів в Україні

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: перші фото та відео
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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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