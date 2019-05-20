Я розпускаю Верховну Раду, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання.

Президент зауважив, що українці хочуть не слів, а дій. Тому, він закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

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"Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", - сказав Зеленський.

Новообраний президент наголосив, що "це далеко не все, що можуть зробити нардепи" і закликав їх набрати "непогані бали на дострокові парламентські вибори". На це у них є два місяці.

Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні!,

– заявив Зеленський.

Цю заяву Зеленського зустріли гучними оваціями і вигуками присутні українці на площі Конституції.

Зауважимо, чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.



За яких умов можна розпустити Верховну Раду

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.



Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.



Чому не варто розпускати Верховну Раду, дивіться інфографіку

Що кажуть юристи?

Народна депутатка від "Самопомочі", юрист Олена Сотник розповіла, що Зеленський таки може розпустити Верховну Раду, не дивлячись на те, що "Народний фронт" 17 травня вийшов з коаліції. Для цього він має прийняти відповідний указ Президента і ґрунтуватися на підставах визначених Конституцією України.

Є підстави говорити про те, що Зеленський може використати, наприклад, рішення суду, яким буде встановлено факт, що коаліції не існує з 2016 року. Цей факт можливо юридично встановити. Кажуть, що немає списку тих, хто був у коаліції, проте туди входили конкретні фракції і їх список є відкритим і не змінювався з тих часів. Тобто ми можемо простежити, хто увійшов у коаліцію і порівняти, яка їх кількість залишилася,

– пояснила депутатка.

Також Сотник зауважила, що 27 травня – навряд чи останній день, коли можна було розпустити парламент. За її словами, "дата закінчення повноважень цієї Верховної Ради – плаваюча. Вона завершується тоді, коли буде перше засідання нової ВР, а це може бути і середина грудня".