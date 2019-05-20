Я распускаю Верховную Раду, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва

Президент отметил, что украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, он призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов.

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"Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственность за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

Также он призвал нардепов освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны и внутренних дел Украины.

Новоизбранный президент подчеркнул, что "это далеко не все, что могут сделать нардепы" и призвал их набрать "неплохие баллы на досрочные парламентские выборы". На это у них есть два месяца.

Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!,

– заявил Зеленский.

Это заявление Зеленского встретили громкими овациями и возгласами присутствующие украинцы на площади Конституции.



При каких условиях можно распустить Верховную Раду



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