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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Я распускаю Верховную Раду, – Зеленский

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      Зеленский хочет распустить Верховную Раду
      Зеленский хочет распустить Верховную Раду / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва

      Президент отметил, что украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, он призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов.

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      "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственность за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

      Также он призвал нардепов освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны и внутренних дел Украины.

      Новоизбранный президент подчеркнул, что "это далеко не все, что могут сделать нардепы" и призвал их набрать "неплохие баллы на досрочные парламентские выборы". На это у них есть два месяца.

      Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!,
      – заявил Зеленский.

      Это заявление Зеленского встретили громкими овациями и возгласами присутствующие украинцы на площади Конституции.

      розпуск верховної ради
      При каких условиях можно распустить Верховную       Раду

      розпуск верховної ради
      Почему не стоит распускать Верховную Раду, смотрите инфографику

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      Теги: Верховная Рада Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины
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