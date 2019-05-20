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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленський назвав своє головне завдання як Президента України

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      Головне завдання України – припинення війни на Донбасі, – Зеленський
      Головне завдання України – припинення війни на Донбасі, – Зеленський / 24 канал

      Під час своєї промови на церемонії інавгурації Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення війни на Донбасі.

      Зеленський назвав запитання про те, на що він готовий заради припинення вогню на Донбасі, дивним. Новий Президент України наголосив, що заради того, аби наші герої більше не гинули, він готовий на все.

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      "А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей. На що?", – запитав він у відповідь. 

       Володимир Зеленський також заявив, що не боїться приймати складні рішення та втрачати свою популярність та свої рейтинги.

      Якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир, 
      – сказав він.

      При цьому український гарант наголосив, що Україна "ніколи не втратить своїх територій, досягнувши миру". 

      "Історія несправедлива. Це правда. Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати", – наголосив новий Президент. 

      Зеленський пояснив, що першим кроком для початку цього діалогу стане звільнення усіх полонених українців. Наступним кроком буде повернення українських територій. 

      Неможливо втратити те, що і так наше по праву. і крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки територій, а найголовніше – людей,
      – додав Зеленський. 

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.результати виборів президента

       

       

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      Теги: Верховна Рада Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі
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