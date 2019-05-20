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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Зеленский назвал свою главную задачу как Президента Украины

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      Главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе, – Зеленский
      Главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе, – Зеленский / 24 канал

      Во время своей речи на церемонии инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе.

      Зеленский назвал вопрос о том, на что он готов ради прекращения огня на Донбассе, странным. Новый Президент Украины подчеркнул, что ради того, чтобы наши герои больше не погибали, он готов на все.

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      "А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что?", – спросил он в ответ.

      Владимир Зеленский также заявил, что не боится принимать сложные решения и терять свою популярность и свои рейтинги.

      Если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир,
      – сказал он.

      При этом украинский гарант отметил, что Украина "никогда не потеряет своих территорий, достигнув мира".

      "История несправедлива. Это правда. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать", – подчеркнул новый президент.

      Зеленский объяснил, что первым шагом для начала этого диалога станет освобождение всех пленных украинцев. Следующим шагом будет возвращение украинских территорий.

      Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территорий, а самое главное – людей,
      – добавил Зеленский.

      Каковы фициальные результаты выборов?

      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.результати виборів президента

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      Теги: Верховная Рада Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе
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