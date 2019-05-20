Зеленский назвал свою главную задачу как Президента Украины

Во время своей речи на церемонии инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение войны на Донбассе.

Зеленский назвал вопрос о том, на что он готов ради прекращения огня на Донбассе, странным. Новый Президент Украины подчеркнул, что ради того, чтобы наши герои больше не погибали, он готов на все.

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"А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что?", – спросил он в ответ.

Владимир Зеленский также заявил, что не боится принимать сложные решения и терять свою популярность и свои рейтинги.

Если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир,

– сказал он.

При этом украинский гарант отметил, что Украина "никогда не потеряет своих территорий, достигнув мира".

"История несправедлива. Это правда. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать", – подчеркнул новый президент.

Зеленский объяснил, что первым шагом для начала этого диалога станет освобождение всех пленных украинцев. Следующим шагом будет возвращение украинских территорий.

Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территорий, а самое главное – людей,

– добавил Зеленский.

Каковы фициальные результаты выборов?



23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.