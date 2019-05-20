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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Зеленский принял присягу и вступил на пост президента

      820 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Шестой президент Украины Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. Так, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, он принес присягу.

      Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала пригласила к трибуне новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

      Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире,
      – сказал он.

      После этого глава КС сообщила, что Зеленский вступил в должность президента. Зеленский закрепил присягу подписью. После этого Владимиру Зеленскому передали официальные символы главы государства: штандарт Президента Украины, знак Президента Украины, гербовую печать и булаву.

      інавгурація Зеленського
      Присяга Владимира Зеленского

      Кроме того, Зеленский получил удостоверение президента Украины. Удостоверение ему вручил председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

      присяга інавгурація Зеленський
      Зеленский во время инаугурации

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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