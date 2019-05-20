Зеленский принял присягу и вступил на пост президента
Шестой президент Украины Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. Так, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, он принес присягу.
Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала пригласила к трибуне новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу.
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Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире,
– сказал он.
После этого глава КС сообщила, что Зеленский вступил в должность президента. Зеленский закрепил присягу подписью. После этого Владимиру Зеленскому передали официальные символы главы государства: штандарт Президента Украины, знак Президента Украины, гербовую печать и булаву.
Присяга Владимира Зеленского
Кроме того, Зеленский получил удостоверение президента Украины. Удостоверение ему вручил председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
Зеленский во время инаугурации