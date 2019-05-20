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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленський склав присягу і вступив на пост президента

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Шостий президент України Володимир Зеленський присягнув на вірність українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Так, поклавши руку на Конституцію України і Пересопницьке Євангеліє, він склав присягу.

      Глава Конституційного суду України Наталія Шаптала запросила до трибуни новообраного президента, вручила йому текст присяги українському народові.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: онлайн-трансляція

      Я, Володимир Зеленський, волею народу вибраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі,
      – промовив він.

      Після цього глава КС повідомила, що Зеленський вступив на посаду. Зеленський закріпив присягу підписом. Після цього Володимиру Зеленському передали офіційні символи глави держави: штандарт Президента України, знак Президента України, гербову печатку й булаву.

      інавгурація Зеленського
      Присяга Володимира Зеленського

      Окрім того, Зеленський отримав посвідчення президента України. Посвідчення йому вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

      присяга інавгурація Зеленський
      Зеленський під час інавгурації

      Урочиста церемонія інавгурації Зеленського: відео

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні
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      Теги: Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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