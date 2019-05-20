Зеленський склав присягу і вступив на пост президента

Шостий президент України Володимир Зеленський присягнув на вірність українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Так, поклавши руку на Конституцію України і Пересопницьке Євангеліє, він склав присягу.

Глава Конституційного суду України Наталія Шаптала запросила до трибуни новообраного президента, вручила йому текст присяги українському народові.

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Я, Володимир Зеленський, волею народу вибраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі,

– промовив він.

Після цього глава КС повідомила, що Зеленський вступив на посаду. Зеленський закріпив присягу підписом. Після цього Володимиру Зеленському передали офіційні символи глави держави: штандарт Президента України, знак Президента України, гербову печатку й булаву.



Присяга Володимира Зеленського

Окрім того, Зеленський отримав посвідчення президента України. Посвідчення йому вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.



Зеленський під час інавгурації

Урочиста церемонія інавгурації Зеленського: відео