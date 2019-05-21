Зеленський зібрав голів фракцій на консультацію щодо розпуску Верховної Ради: перші скандали

Президент Володимир Зеленський зібрав голів фракцій на консультацію, щодо дочасного припинення повноважень парламенту. Нагадаємо, що про це він заявив 20 травня під час своєї інавгураційної промови.

Як повідомила у прямому ефірі журналістка 24 каналу, двері Адміністрації Президента відчинені для всіх, будь-хто може зайти всередину, не проходячи пропускний пункт, як це було раніше.

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Лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" одним з перших прибув на консультацію на велосипеді та почав вимагати, аби засідання було відкритим, хоча це завжди відбувається за закритими дверима. Також Ляшко запустив онлайн-трансляцію зборів на своїй сторінці у Facebook.

Ще до того, як почалася консультація, Олег Ляшко встиг поставити кілька питань головам фракцій, зокрема запитав лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, чому вона запізнилася. Крім того Ляшко хапав за руки Президента України Володимира Зеленського, вимагаючи позачергову особисту консультацію.

Зеленський запитав Ляшка: "Як ви ставитися до дострокового припинення повноважень Верховної Ради?", на це Ляшко відповів: "Я ставлюсь до цього нормально". Після цього політики потиснули руки, Ляшко намагався ще щось сказати Зеленському, притримуючи його за руку, але охорона відтіснила радикала.



Реакція Володимира Зеленського в дії

Дивіться відео: Ляшко влаштував сутички в Адміністрації Президента

Чому Зеленський хоче розпустити Верховну Раду

Існує декілька версій:

1. Так він виконає одне з найбільших очікувань українців – припинить повноваження чинного парламенту.

2. Завдяки проведенню позачергових виборів його партія "Слуга народу" отримає велику кількість мандатів, адже його рейтинги й досі залишаються високими.

Однак, згідно з конституцією, Володимир Зеленський не зможе цього зробити. Все тому, що 27 травня – останній день, коли повноваження Ради можна припинити, проте через вихід "Народного фронту" з коаліції і її розпад, розпуск парламенту здійснювати не можна.



Чому Раду не можна розпустити: інфографіка