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      Зеленский собрал глав фракций на консультацию касаемо роспуска Верховной Рады: первые скандалы

      1351 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Олег Ляшко
      Владимир Зеленский и Олег Ляшко / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский собрал глав фракций на консультацию относительно досрочного прекращения полномочий парламента. Напомним, что об этом он заявил 20 мая во время своей инаугурационной речи.

      Как сообщила в прямом эфире журналистка 24 канала, дверь Администрации Президента открыта для всех, любой может зайти внутрь, не проходя пропускной пункт, как это было раньше.

      Читайте также: Зеленский подписал первый президентский указ

      Лидер "Радикальной партии Олега Ляшко" одним из первых прибыл на консультацию на велосипеде и начал требовать, чтобы заседание было открытым, хотя это всегда происходит за закрытыми дверями. Также Ляшко запустил онлайн-трансляцию сборов на своей странице в Facebook.

      Еще до того, как началась консультация, Олег Ляшко успел задать несколько вопросов председателям фракций, в частности спросил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, почему она опоздала. Кроме того Ляшко хватал за руки Президента Украины Владимира Зеленского, требуя внеочередную личную консультацию.

      Зеленский спросил Ляшко: "Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?". На это Ляшко ответил: "Я отношусь к этому нормально". После этого политики пожали руки, Ляшко пытался еще что-то сказать Зеленскому, придерживая его за руку, но охрана оттеснила радикала.

      Реакция Владимира Зеленского
      Реакция Владимира Зеленского в действии

      Смотрите видео: Ляшко устроил стычки в Администрации Президента

       

      Почему Зеленский хочет распустить Верховную Раду

      Существует несколько версий:

      1. Так он исполнит одно из самых больших ожиданий украинцев – прекратит полномочия действующего парламента.
      2. Благодаря проведению внеочередных выборов его партия "Слуга народа" получит большое количество мандатов, так как его рейтинги по-прежнему остаются высокими.

      Однако, согласно конституции, Владимир Зеленский не сможет это сделать. Все потому, что 27 мая – последний день, когда полномочия Рады можно прекратить, но из-за выход "Народного фронта" из коалиции и ее развала, роспуск парламента осуществлять нельзя.

      Чому Раду не можна розпустити
      Почему Раду нельзя распустить: инфографика

       

       

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      Теги: Скандал Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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