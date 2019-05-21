Зеленский подписал первый президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность. Ранее он обещал, что этим документом станет указ о роспуске Верховной Рады Украины, однако первым все же оказался указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

Согласно первому Указа №300/2019 глава государства взял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

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В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирования Совета национальной безопасности и обороны.

Кстати, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.



Поэтому депутаты 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

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