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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Зеленский подписал первый президентский указ

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      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность. Ранее он обещал, что этим документом станет указ о роспуске Верховной Рады Украины, однако первым все же оказался указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

      Согласно первому Указа №300/2019 глава государства взял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны.

      Читайте также: Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

      В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирования Совета национальной безопасности и обороны.

      Кстати, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

      Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Поэтому депутаты 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

      Президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи: смотрите видео

       

       

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      розпуск верховна радаПочему Верховную Раду нельзя распустить: смотрите инфографику

       

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      Теги: Законодательство Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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